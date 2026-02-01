Milyoner gecesine 500 Bin TL’lik sorular damga vurdu!

atv ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen "Kim Milyoner Olmak İster?", bu hafta 500 Bin TL’lik sorularla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıların performansları ve verdikleri kritik kararlar geceye damgasını vurdu.

Yunus Emre Kendir enerjisiyle dikkat çekti

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri, Yunus Emre Kendir oldu. 9 Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan genç yarışmacı, enerjik ve eğlenceli tavırlarıyla hem stüdyodakilerin hem de ekran başındakilerin ilgisini çekti.

Aslen Kahramanmaraşlı olan Kendir, Türkiye'deki tüm il plaka kodlarını 46 saniyede sayarak büyük alkış aldı. Mesleğinin de etkisiyle konuşkan ve hiperaktif yapısıyla yarışmaya renk kattı.

500 Bin TL'lik Başkent Sorusu

Yunus Emre Kendir, başarılı performansının ardından 500 Bin TL'lik soruya ulaşmayı başardı. Karşısına çıkan soru ise şöyleydi:

Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir?

A: Kahire

B: Dakar

C: Paramaribo

D: Cezayir

Sorunun cevabını izlemek için...

Risk almayı tercih eden genç yarışmacı "Cezayir" şıkkını seçti. Ancak sorunun doğru cevabı "Paramaribo" oldu. Bu cevapla birlikte Yunus Emre Kendir, büyük ödülü kaçırmış oldu. Yunus Emre Kendir, 300 Bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

Deniz Çağlar da 500 Bin TL Sorusu ile Karşılaştı

Gecede dikkat çeken bir diğer yarışmacı ise Deniz Çağlar oldu. 44 yaşında ve Mersin'de yaşayan Deniz Hanım, daha önce 19 yıl lojistik sektöründe çalıştığını, şu anda ise kendi kurduğu yayınevinin sahibi olduğunu belirtti. Hayalini kurduğu işi yaptığını söyleyen Deniz Çağlar, yayınevinde editörlük yapıyor.

Film festivali sorusu karar anı yarattı

Deniz Çağlar'a yöneltilen 500 Bin TL'lik soru şu şekildeydi:

Dünyanın en eski uluslararası film festivali hangisidir?

A: Antalya Film Festivali

B: Venedik Film Festivali

C: Berlin Film Festivali

D: Cannes Film Festivali

Sorunun cevabını izlemek için...

Soruda risk almak istemeyen Deniz Hanım, cevap vermeden yarışmadan çekilmeyi tercih etti ve 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti. Sorunun doğru cevabının ise "Berlin Film Festivali" olduğu açıklandı.

Birbirinden zor sorular ve yarışmacıların cesur kararlarıyla Kim Milyoner Olmak İster?, izleyicilere yine unutulmaz bir bölüm yaşattı. 500 bin TL'lik soruların damga vurduğu gece, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümleriyle her Perşembe ve Pazar atv'de!