Aynı Yağmur Altında dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

atv'nin yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında" hakkında tüm bilinmeyenleri sizler için hazırladık. Yeni dizi hakkındaki tüm detayları hemen şimdi okuyun!

Aynı Yağmur Altında Konusu Nedir?

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aynı Yağmur Altında, Londra'dan İstanbul'a uzanan etkileyici bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda köklü bir şekilde değişir. Hem baş etmek zorunda olduğu hastalığı hem de geçmişten gelen sürpriz bir arayış, Rosa'yı İstanbul'a sürükler.

Rosa, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali ile İstanbul'da yeniden karşılaşır. Kısa sürede büyük bir aşka dönüşen bu ilişki; aile baskıları, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacaktır. "Aynı Yağmur Altında", izleyiciye aşkın bedelini ve kaderin kaçınılmazlığını sorgulatan çarpıcı bir hikâye sunuyor.

Aynı Yağmur Altında dizisi ne zaman başlıyor?

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi, 9 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Aynı Yağmur Altında oyuncuları kim?

Başrollerini genç ve başarılı isimlerin paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça iddialı. İşte "Aynı Yağmur Altında" dizisinin oyuncuları ve karakterleri: Nilsu Berfin Aktaş (Rosa Sofia Martinez), Burak Tozkoparan (Ali Aydan), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur Karanoğlu), Deniz Uğur (Hümeyra Aydan), Levent Ülgen (Faik Aydan), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin Karanoğlu), Taro Emir Tekin (Koray Karanoğlu), Bahar Şahin (Beliz Karanoğlu), Birand Tunca (Kerem Aydan), Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Aynı Yağmur Altında nerede çekildi?

"Aynı Yağmur Altında" dizisinin çekimleri Londra ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Özellikle Londra'daki protesto sahneleri ve İstanbul'daki dramatik mekânlar, dizinin atmosferini güçlendirirken hikâyenin uluslararası boyutunu da ön plana çıkarıyor.