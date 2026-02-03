Halil İbrahim Kalaycıoğlu Kimdir? Halil İbrahim Kalaycıoğlu Biyografisi

atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın oyuncusu Halil İbrahim Kalaycıoğlu hakkında tüm bilinmeyenleri sizler için hazırladık. Detayları hemen şimdi okuyun!

Halil İbrahim Kalaycıoğlu Kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyeriyle Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınmış isimlerden biridir.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu Kaç yaşında ve Nereli?

1957 yılında Malatya'da doğan Halil İbrahim Kalaycıoğlu 68 yaşındadır.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu Hangi Üniversite Mezunu?

Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Tiyatro Bölümü mezunudur. Halil İbrahim Kalaycıoğlu, tiyatro sahnelerinde başladığı sanat hayatını televizyon ve sinema projeleriyle devam ettirmiştir. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Zülfikar Ağa karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır.Halil İbrahim Kalaycıoğlu, kariyerinde hem klasik tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ve sinemada önemli roller oynayarak Türk oyunculuk dünyasında saygın bir yere sahiptir. Uzun soluklu kariyeri ve akılda kalan karakterleri ile izleyiciler tarafından sevilen bir sanatçıdır

Halil İbrahim Kalaycıoğlu Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Kariyeri boyunca popüler dizilerde rol almıştır. Tuzu Kurular, Koçum Benim, Seni Yaşatacağım, Lise Defteri, 24 Saat, Büyük Buluşma, Cennet Mahallesi gibi birçok dizi ve Son Osmanlı Yandım Ali, Tramvay, Umut Adası, Dede Korkut Hikayeleri gibi sinema filmlerinde rol almıştır.Günümüzde ise, atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında adlı dizide "Ergani" karakterini canlandıracak olan Halil İbrahim Kalaycıoğlu, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.