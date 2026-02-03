Lara Aslan Kimdir? Lara Aslan Biyografisi

Lara Aslan hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Lara Aslan kimdir?

Oyuncu Lara Aslan 1,68 cm boyundadır ve Oğlak burcudur.

Lara Aslan nereli?

Doğum yeri İstanbul olarak belirtilmiştir. Memleket bilgisi ise kesin olarak bilinmemektedir.

Lara Aslan kaç yaşında?

Lara Aslan, 01 Ocak 2004 tarihinde dünyaya gelmiş olup 2026 yılı itibariyle 22 yaşındadır. Oyuncu Lara Aslan, İstanbul'da doğmuştur.

Lara Aslan hangi üniversite mezunu?

Eğitim bilgisine eğitim durumuna dair herhangi bir bilgi bulunamamıştır.

Lara Aslan evli mi?

Lara Aslan evli değildir.

Lara Aslan hangi dizilerde oynadı?

Yer aldığı diziler:

Can Borcu

Ya Çok Seversen

Lara Aslan hangi filmlerde oynadı?

Herhangi bir filmde oynamamıştır.

