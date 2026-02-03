CANLI YAYIN
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Lara Aslan Kimdir? Lara Aslan Biyografisi

Lara Aslan Kimdir? Lara Aslan Biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  03.02.2026, 18:22 GÜNCELLEME TARİHİ:  03 Şubat 2026 Salı, 19:46
ABONE OL
Lara Aslan Kimdir? Lara Aslan Biyografisi

Lara Aslan hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Lara Aslan kimdir?
Oyuncu Lara Aslan 1,68 cm boyundadır ve Oğlak burcudur.

Lara Aslan nereli?
Doğum yeri İstanbul olarak belirtilmiştir. Memleket bilgisi ise kesin olarak bilinmemektedir.

Lara Aslan kaç yaşında?
Lara Aslan, 01 Ocak 2004 tarihinde dünyaya gelmiş olup 2026 yılı itibariyle 22 yaşındadır. Oyuncu Lara Aslan, İstanbul'da doğmuştur.

Lara Aslan hangi üniversite mezunu?
Eğitim bilgisine eğitim durumuna dair herhangi bir bilgi bulunamamıştır.

Lara Aslan evli mi?
Lara Aslan evli değildir.

Lara Aslan hangi dizilerde oynadı?
Yer aldığı diziler:
Can Borcu
Ya Çok Seversen

Lara Aslan hangi filmlerde oynadı?
Herhangi bir filmde oynamamıştır.

Aynı Yağmur Altında kadrosu

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN