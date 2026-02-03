Özlem Başkaya Kimdir? Özlem Başkaya Biyografisi

atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın oyuncusu Özlem Başkaya hakkında tüm bilinmeyenleri sizler için hazırladık. Detayları hemen şimdi okuyun!

Özlem Başkaya Kimdir?

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 16 Ağustos 1975'te İstanbul'da doğmuştur.

Özlem Başkaya Hangi Üniversite Mezunu?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitimini tiyatro üzerine tamamladıktan sonra sahne sanatlarında başlayıp televizyon ve sinema projelerinde aktif bir oyunculuk kariyeri sürdürmüştür. Sahne çalışmalarında gösterdiği başarıyla Henry ve Alice'nin Gizli Yaşamı oyunu için 2. Sadri Alışık Anadolu Oyuncu Ödülleri kapsamında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü almıştır. Başkaya, aynı zamanda Art Academy İzmir'de tiyatro eğitmenliği de yapmaktadır.

Özlem Başkaya Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Kimse Bilmez, Benim İçin Üzülme, Parmaklıklar Ardında, Masum Değiliz, Kabir Azabı, gibi birçok popüler dizi ve sinema filminde rol aldı. Günümüzde ise atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında adlı dizide 'Şermin' karakterini canlandıracak olan Özlem Başkaya, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.