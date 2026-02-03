Taha Baran Özbek Kimdir? Taha Baran Özbek Biyografisi

atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın oyuncusu Taha Naran Özbek hakkında tüm bilinmeyenleri sizler için hazırladık. Detayları hemen şimdi okuyun!

Taha Baran Özbek Kimdir?

Türk dizi ve sinema oyuncusu. Özellikle televizyon projelerinde canlandırdığı rollerle tanınan genç bir aktördür.

Taha Baran Özbek Nereli?

1998 İstanbul doğumlu olan 28 yaşındaki yetenekli oyuncu Taha Baran Özbek aslen Trabzon-Çaykaralı.

Taha Baran Özbek Hangi Üniversite Mezunu?

İstanbul Kültür Üniversitesi – Sinema ve Televizyon bölümü mezunudur.Taha Baran Özbek, televizyon ve sinema dünyasında 2018'den beri aktif olarak rol almaktadır. Oyunculuk kariyerine dizi projeleriyle başlamış ve kısa sürede çeşitli yapımlarda dikkat çekici performanslar sergilemiştir.

Taha Baran Özbek Evli Mi?

Taha Baran Özbek evli değil ve bilinen bir sevgilisi yok.Oyuncu özel hayatını genellikle gizli tutuyor.

Taha Baran Özbek Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Dip, Bir Litre Gözyaşı, Bizim Hikaye, Azize gibi yapımlarda rol aldı. Farklı karakterleri canlandırarak oyunculuk yelpazesini genişleten Taha Baran Özbek, özellikle "Kırmızı Oda" ve "Kuruluş Osman" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır.Günümüzde ise atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında adlı dizide "Yiğit" karakterini canlandıracak olan Taha Boran Özbek, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.