Taro Emir Tekin Kimdir? Taro Emir Tekin Biyografisi

atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın oyuncusu Taro Emir Tekin hakkında tüm bilinmeyenleri sizler için hazırladık. Detayları hemen şimdi okuyun!

Taro Emir Tekin Kimdir?

Taro Emir Tekin (gerçek adıyla Tarık Emir Tekin), Türk oyuncu ve televizyon / dizi oyuncusudur. Sadakatsiz ve Bir Peri Masalı dizilerindeki rolleri ile tanınmaktadır. Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ile sarı fırtına lakaplı Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan efsane eski millî futbolcu, teknik direktör, futbol yorumcusu Metin Tekin'in oğludur. Şarkıcı Leman Sam'ın torunudur.

Taro Emir Tekin Kaç Yaşında?

15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Taro Emir Tekin 28 yaşındadır ve İkizler burcudur.

Taro Emir Tekin Hangi Üniversite Mezunu?

Cambridge School of Visual & Performing Arts, University of Arts London, Royal Academy of Dramatic Art kursları ve Oxford School of Drama'da eğitim almıştır.Taro Emir Tekin, oyunculuk kariyerine yurt dışında drama eğitimi aldıktan sonra Türkiye'de başlamıştır. İlk defa 2020'de dijital bir platformda Rise of Empires: Ottoman ile ekranlara çıktı. Taro Emir Tekin, 2022 yılında 48. Altın Kelebek Ödülleri – Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanmıştır. Tekin, oyunculuk dışında müzikle de amatör olarak ilgilenmektedir.

Taro Emir Tekin Evli Mi?

Taro Emir Tekin hiç evlenmedi. Geçmişte uzun süre Rus asıllı Sofia Katc adlı bir kişi ile birliktelik yaşadı ancak daha sonradan Sofia Katc'in sevgilisi Taro Emir Tekin'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakması ve Taro Emir Tekin ile tüm paylaşımlarını kaldırmasıyla ayrıldıklarını ilan etmiş oldu.

Taro Emir Tekin Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

İlk olarak 2020 yılında Rise of Empires: Ottoman isimli dizide yer alan Tekin, ardından yine internet dizisi olan Çıplak adlı dizide Bulut karakterini canlandırdı. 2020-2022 yılları arasında bir TV ekranında yayımlanan Sadakatsiz isimli dizide Selçuk Dağcı karakterine hayat verdi ve bu rolle adından söz ettirdi. Ardından, Bir Peri Masalı adlı dizide Onur Köksal karakteriyle başrolde yer aldı. 2023-2024 yılları arasında bir televizyon kanalında yayımlanan Yalı Çapkını isimli dizide Kaya karakterine hayat verdi.Günümüzde ise atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında adlı dizide "Koray" karakterini canlandıracak olan Taro Emir Tekin, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.