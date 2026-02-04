A.B.İ. zirveye demir attı!

Ekranlara hızlı bir giriş yapan A.B.İ. dördüncü bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. dördüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,84 izlenme oranı ve %25,67 izlenme payı, AB'de %8,27 izlenme oranı ve %22,96 izlenme payı 20+ABC1'de %10,04 izlenme oranı ve %24,61 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

4. Bölümde Neler Yaşandı?

Çağla'nın vurulduğunu duyan Doğan, saldırganların peşini bırakarak hemen Çağla'nın yanına koştu. Çağla'nın olaya polisi karıştırmak istememesi ve hastaneye gitmeyi reddetmesi üzerine müdahaleyi Doğan yaptı. Behram'ın geçmişini araştırmaya devam eden Doğan, Melek'i hapisten çıkarmanın tek yolunun fotoğrafta Behram'ın yanında yer alan kişilerin kimliğini ortaya çıkarmak olduğunu düşündü. Bu gerçeğin peşine düşen Doğan, Çağla'yla birlikte bakımevine fotoğrafta adı yazan Hüseyin ile konuşmaya gitti. Ancak Behram onlardan önce davranarak Hüseyin'i ortadan kaldırdı. Babasının ölüm haberini alan Genco yıkılırken, Hüseyin'in Behram tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusu oldu. Doğan ise bakımevinin ziyaretçi listesinden Hüseyin'in Genco'nun babası olduğunu keşfetti ve sır perdesini araladı. Diğer yandan Sinan ve Mahinur'un yıllar sonra yaşadığı karşılaşma duygu dolu anlara sahne oldu; ikili gözyaşlarını tutamadı. Behram cephesine ise Doğan'dan sert bir hamle geldi. Doğan, polise ihbarda bulunarak Behram hakkında yakalama kararı çıkarılmasını sağladı. Genco'yu konuşturmaya çalışan Doğan, elde ettiği ipuçlarını birleştirerek Behram'ın aslında Berdan olduğunu çözdü. Ardından Behram'ın karşısına çıkan Doğan, "Geçmiş olsun Berdan Sancar" sözleriyle gerçeği yüzüne vurdu. Bu ana Çağla'nın da tanık olmasıyla birlikte yaşadığı şok yüzünden okundu. Tüm bu gelişmelerin ardından A.B.İ.'nin yeni bölümünde yaşanacaklar, izleyiciyi yine nefes kesen bir hikâyenin beklediğinin sinyallerini verdi.

A.B.İ. yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!