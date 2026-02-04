Birand Tunca Kimdir? Birand Tunca Biyografisi

Birand Tunca hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Birand Tunca Kimdir?

5 Ekim 1990 doğumlu Birand Tunca oyuncu ve modeldir. İstanbul'da doğup büyüyen Tunca, lise yıllarında oyunculuk ve modellik ile ilgilenmeye başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı.

Birand Tunca Nereli?

5 Ekim 1990 doğumlu oyuncu İstanbul'da doğup büyümüştür.

Birand Tunca Kaç Yaşında?

Oyuncu ve model Birand Tunca 36 yaşındadır.

Birand Tunca Hangi Üniversite Mezunu?

Başarılı oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı.

Birand Tunca Evli Mi?

Birand Tunca evli değildir.

Birand Tunca Hangi Dizilerde Oynadı?

Tunca, ilk kez 2014 yılında tarihi drama dizisi Diriliş: Ertuğrul'da rol alarak tanındı.Daha sonra 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Çıkışını ise Emre karakterini canlandırdığı romantik komedi dizisi Erkenci Kuş dizisiyle yaptı. Filmografisi: Kavak Yelleri (2008) , Diriliş: Ertuğrul (2014), Yunus Emre (2015–2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016–2017), Mehmetçik Kut'ül Amare (2018), Erkenci Kuş (2018–2019), Aşk Oluversin Gari 2012

Birand Tunca Hangi Filmlerde Oynadı?

Baht Oyunu, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? Filmlerinde oynamıştır.

