Bizans’ın dengelerini Sultan Orhan belirliyor

Bizans’ta imparatora kurulan tuzağı ortaya çıkaran Sultan Orhan, Bursa’da Prenses Asporça ile yüz yüze geldi. Bu kritik buluşma dikkat çekici bir dialoğa sahne oldu.

Sultan Orhan'ın "Hoş geldin" hitabına, Asporça'dan sitemkâr bir karşılık geldi. "Ordunu gönderip İznik'i kuşattığında bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama hoş buldum, Orhan Bey" sözleriyle başlayan bu dialog, iki taraf arasındaki gerilimi açıkça ortaya koydu.



İttifak mı yoksa yeni bir hesaplaşma mı?

Asporça, Orhan'ın yakalattığı Bizanslı hain komutana bakarak, "İçimizdeki çürükleri sen çıkardın ama cezasını ben vereceğim" diyerek kararlılığını vurgularken, Sultan Orhan tereddütsüz şekilde cevapladı: "Gayrı esir senindir. Zindanımızda sorgulayabilirsin."

Sultan Orhan'ın bu hamlesiyle birlikte Bizans'ta dengeler yeniden kurulurken, Sultan Orhan–Asporça hattındaki ilişkinin ittifak mı yoksa yeni bir hesaplaşmanın başlangıcı mı olduğu sorusu gündeme geldi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de bölümün en çok konuşulan anları arasına girdi.