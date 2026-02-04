Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur biyografisi

Deniz Uğur hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Deniz Uğur kimdir?

Deniz Uğur, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının deneyimli oyuncularından biridir. Oyuncu bir aileden gelen Uğur, kariyeri boyunca dram ağırlıklı yapımlardaki güçlü performanslarıyla tanınmıştır. Sahne, sinema ve dizi projelerinde uzun yıllardır aktif olarak yer almaktadır.

Deniz Uğur nereli?

Deniz Uğur, Ankara doğumludur.

Deniz Uğur kaç Yaşında?

17 Ocak 1973 doğumlu olan Deniz Uğur, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Deniz Uğur hangi üniversite mezunu?

Deniz Uğur, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Akademik tiyatro eğitimi alması, oyunculuk kariyerinin temelini oluşturmuştur.

Deniz Uğur evli mi?

Deniz Uğur, evlidir. Oyuncu, yazar Eris Aksu ile hayatını birleştirmiştir. Özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etmektedir.

Deniz Uğur'un çocukları

Deniz Uğur'un, gazeteci Reha Muhtar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

Deniz Uğur hangi dizilerde oynadı?

Deniz Uğur, televizyon kariyeri boyunca birçok önemli projede rol aldı. Yer aldığı dizilerden bazıları şunlardır: Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Adını Feriha Koydum, Kırmızı Işık, Zil Çalınca, Aynı Yağmur Altında (2026)

Dizilerde genellikle güçlü, dramatik derinliği olan kadın karakterlere hayat vermiştir.

Deniz Uğur hangi filmlerde oynadı?

Deniz Uğur'un sinema kariyerinde yer aldığı bazı filmler şunlardır: Adı Vasfiye, Yazı Tura, İki Kadın, Benim Sinemalarım

Sinemada da dramatik rolleriyle öne çıkan oyuncu, farklı dönemlerde çeşitli bağımsız projelerde yer almıştır.

