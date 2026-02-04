Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur biyografisi

Deniz Uğur, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının deneyimli oyuncularından biridir. Oyuncu bir aileden gelen Uğur, kariyeri boyunca dram ağırlıklı yapımlardaki güçlü performanslarıyla tanınmıştır. Sahne, sinema ve dizi projelerinde uzun yıllardır aktif olarak yer almaktadır.
Deniz Uğur, Ankara doğumludur.
17 Ocak 1973 doğumlu olan Deniz Uğur, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.
Deniz Uğur, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Akademik tiyatro eğitimi alması, oyunculuk kariyerinin temelini oluşturmuştur.
Deniz Uğur, evlidir. Oyuncu, yazar Eris Aksu ile hayatını birleştirmiştir. Özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etmektedir.
Deniz Uğur'un, gazeteci Reha Muhtar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.
Deniz Uğur, televizyon kariyeri boyunca birçok önemli projede rol aldı. Yer aldığı dizilerden bazıları şunlardır: Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Adını Feriha Koydum, Kırmızı Işık, Zil Çalınca, Aynı Yağmur Altında (2026)
Dizilerde genellikle güçlü, dramatik derinliği olan kadın karakterlere hayat vermiştir.
Deniz Uğur'un sinema kariyerinde yer aldığı bazı filmler şunlardır: Adı Vasfiye, Yazı Tura, İki Kadın, Benim Sinemalarım
Sinemada da dramatik rolleriyle öne çıkan oyuncu, farklı dönemlerde çeşitli bağımsız projelerde yer almıştır.
