Fatih Doğan Kimdir? Fatih Doğan Biyografisi

Fatih Doğan Kimdir?

Sinema bölümü mezunu olan ve Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi alan Fatih Doğan 20 Nisan 1984 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Dört yıl boyunca reji asistanlığı yapan Fatih Doğan, Çılgın Dershane Üniversitede filmindeki Abidin karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı.

Fatih Doğan Nereli?

20 Nisan 1984'te Elazığ'da dünyaya gelen oyuncu, resmi kayıtlara göre aslen Elbistan'lıdır.

Fatih Doğan Kaç Yaşında?

1984 yılında doğan oyuncu, 41 yaşındadır.

Fatih Doğan Hangi Üniversite Mezunu?

Konya Selçuk Üniversitesi Sinema Radyo ve Televizyonculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Fatih Doğan Evli Mi?

Fatih Doğan evli değildir.

Fatih Doğan Hangi Dizilerde Oynadı?

Çılgın Dersane Üniversitede (Abidin, 2014)

Kertenkele Yeniden Doğuş (Hicabi, 2014-2016)

Kayıp Prenses (Mithat, 2008)

