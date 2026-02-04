Fatih Doğan Kimdir? Fatih Doğan Biyografisi

Sinema bölümü mezunu olan ve Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi alan Fatih Doğan 20 Nisan 1984 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Dört yıl boyunca reji asistanlığı yapan Fatih Doğan, Çılgın Dershane Üniversitede filmindeki Abidin karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı.
Konya Selçuk Üniversitesi Sinema Radyo ve Televizyonculuk Bölümü'nden mezun oldu.
Fatih Doğan evli değildir.
Çılgın Dersane Üniversitede (Abidin, 2014)
Kertenkele Yeniden Doğuş (Hicabi, 2014-2016)
Kayıp Prenses (Mithat, 2008)