Hakan Eratik Kimdir? Hakan Eratik Biyografisi

Hakan Eratik hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Hakan Eratik Kimdir?

İstanbul doğumlu oyuncu Hakan Eratik Tiyatro, reklam, sinema ve dizi oyuncusu, radyo ve tv programı sunucusu, manken, fotomodeldir.

Hakan Eratik Nereli?

1977 yılında doğan oyuncu İstanbul'ludur.

Hakan Eratik Kaç Yaşında?

Hakan Eratik 48 yaşındadır.

Hakan Eratik Hangi Üniversite Mezunu?

Hakan Eratik, Lise hayatını bilgisayar alanında tamamlamış ve üniversiteye yerleşmiş fakat oyunculuk konusunda karar verdiği için eğitimini bırakmıştır.

Hakan Eratik Evli Mi?

2009 yılında Yeşim Salkım ile evlenen Eratik'in 9 Nisan 2011 tarihinde kızı Ada doğdu. 2015 yılında Yeşim Salkım'dan boşanmıştır.

Hakan Eratik Hangi Dizilerde Oynadı?

İlk televizyon deneyimini ise 'Ödünç Hayat' isimli dizi ile başlayan oyuncu çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. 2006 yılında Sırça Köşk dizisinde "Aziz Derman", 2007 yılında Geniş Zamanlar adlı dizide "Ahmet", yine aynı yıl atv'de yayımlanan Sessiz Gemiler adlı dizide "Talat" karakterine hayat verdi. 2016-2018 yılları arası Kalbimdeki Deniz adlı dizide "Alihan Öztuna" karakterini canlandıran Hakan Eratik, 2021 yılında Exxen platformunda yayımlanan Olağan Şüpheliler dizisiyle ekran karşısına geçti.

Hakan Eratik Hangi Filmlerde Oynadı?

2015 – Evlenmeden Olmaz (Sinema Filmi)

2015 – Bir Gece (Aziz) (Sinema Filmi)

2011 – Bekle Beni Yarın (Üsteğmen) (Sinema Filmi)

2010 – Görünmeyen (Recep) (Sinema Filmi)

2009 – Yüreğine Sor (Mehmet) (Sinema Filmi)

Aynı Yağmur Altında kadrosu burada