“Aşk, Güç ve Takıntı” Taro Emir Tekin’in hayat verdiği Koray, izleyiciyi ikiye bölecek

Yapımını Baba Yapım’ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı’ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı atv’nin yeni dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Taro Emir Tekin'in hayat verdiği, güçlü bir ailenin varisi olan Koray Karanoğlu hırslı, kontrolcü ve mesafeli bir gençtir. Rosa'ya duyduğu yoğun aşk, onun en zayıf noktası olurken, Ali'yle arasındaki gerilimin de temel nedenlerinden biridir. Dışarıdan kendinden emin ve soğukkanlı görünse de içinde derin bir yalnızlık ve sevilme ihtiyacı taşır. Gücü bir üstünlük alanı olarak gören Koray, kaybetme korkusuyla hareket eden, sert ama kırılgan bir karakterdir. Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Taro Emir Tekin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Koray karakteriyle sizi fazlasıyla sinirlendirmeyi hedefliyorum

'Usta oyuncular ve çok sevdiğim arkadaşlarımla oynayacağım. İzleyicimizi farklı açılardan, farklı bir duygusal yolculuğa çıkaracağız. Ben, Koray karakteriyle sizi fazlasıyla sinirlendirmeyi hedefliyorum. Şimdiden özür dilerim…'

Dizinin iddialı oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

'Aynı Yağmur Altında' 9 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de başlıyor.