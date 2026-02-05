Bizans'la Osmanlı arasında denge oyunu: Nikah, ittifak, savaş hep masada...

Sultan orhan uç beylerine tarihi bir çağrı yaptı

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan yeni bölümüyle stratejik hamleler, sert yüzleşmeler ve duygusal kırılmalarla izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Temurtaş'ın şehzadeleri kaçırma planının bozulmasıyla başlayan bölüm, Bizans cephesindeki entrikalar ve obadaki çatışmalarla geceye damga vurdu. Dizi, yayın gecesi boyunca #KuruluşOrhan etiketiyle sosyal medyada gündemde yer aldı.

13.Bölümde neler oldu?

Temurtaş'ın sehzadelere tuzağı boşa düştü

Şehzadeleri kaçırmak için plan yapan Temurtaş'ın oyunu, Sultan Orhan'ın önceden çizdiği farklı güzergâhlar sayesinde suya düştü. Baskına gelen Temurtaş'ın nökerleri, karşılarında şehzadeleri değil alpları buldu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Nilüfer Hatun ve alplarının direnişiyle nökerlerin tamamı etkisiz hâle getirildi.

Orhan Gazi'den Bizans'a hamle

Temurtaş'ın ordusunu bozguna uğratan Sultan Orhan, gözünü bu kez taht mücadelesiyle karışan Bizans'a çevirdi. Orhan Bey, ordusunu İznik ile İzmit arasına yerleştirmek için planlarını netleştirirken, Bizans cephesinde kritik gelişmeler yaşandı.

Konstantiniyye'de imparatora suikast girişimi

İmparatorla görüşmek üzere Konstantiniyye'ye giden Alaeddin Bey ve Flavius, imparatora düzenlenen suikastı son anda engelledi. Arenada yapılan gösterinin ardından imparatora saldıran Bizanslı askerler durdurulurken, Alaeddin Bey ve Flavius imparatorun hayatını kurtardı. Bizans'ın içindeki hainin ortaya çıkarılmasıyla Sultan Orhan ve Prenses Asporça arasında sular bir süreliğine duruldu.

Balkonda yakınlık, obada gerilim

Saraydaki yemek davetinin ardından sohbet eden Sultan Orhan ve Asporça'nın birbirlerine övgü dolu sözler söylemesi, uzaktan izleyen Nilüfer Hatun'un gerilmesine neden oldu. Sultan Orhan'ın kafilesine kurulan tuzakta Asporça'yı suçlayan Nilüfer Hatun ile prenses arasındaki ipler bir kez daha gerildi. Uzun süredir yükselen tansiyon bu kez kılıçlara dönüştü ve iki kadın amansız bir mücadeleye tutuştu.

Şüphe Dafne'ye yöneldi

Yaşananların ardından Sultan Orhan'ın şüphesi Dafne üzerinde yoğunlaştı. Bu durumu Nilüfer Hatun'la paylaşmayan Orhan Bey, Asporça'yı Dafne konusunda dikkatli olması yönünde uyardı.

Temurtaş Elçilerin Önüne Atıldı

Sultan Orhan, savaşta esir aldığı Temurtaş'ı bağlı halde elçilerin önüne çıkartarak kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Türk beylerine tarihi bir çağrıda bulunan Orhan Bey, "Anadolu'yu birlikte Türk'ün yurdu yapalım" sözleriyle birlik mesajı verdi.

Fatma Hatun'un Evlilik İhtimali ve Flavius'un Çöküşü

Fatma Hatun'u oğlu Yiğit'e istemek için Şahinşah Bey ve Didar Hatun otağa geldi. Sultan Orhan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek kız kardeşini Yiğit'e emanet etti. Bu anlara şahit olan Flavius ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Zikir halkasında sessiz tehdit

Bölümün finalinde zikir halkasına katılan Sultan Orhan, arkasından sinsice yaklaşan Flavius karşısında büyük bir metanet sergiledi. Flavius'un hamlesinin nereye varacağı ise izleyicide büyük bir merak uyandırdı.

Yeni bölümüyle Kuruluş Orhan, aksiyon, entrika ve duygusal çatışmaları aynı potada eriterek yayın gecesinin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.