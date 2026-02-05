Burak Tozkoparan kimdir? Burak Tozkoparan biyografisi

Dizi ve film oyuncusu Burak Tozkoparan kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Yakışıklı oyuncu evli mi?

Burak Tozkoparan kimdir?

Son dönemin parlayan yıldızlarından Burak Tozkoparan dizilerin başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla büyük beğeni toplayan genç isim oyunculuk kariyerine emin adımlarla devam etmektedir.

Burak Tozkoparan nereli?

İstanbul doğumludur. Ailesi ise Rize'lidir.

Burak Tozkoparan kaç yaşında?

1992 senesinde dünyaya gelen Burak Tozkoparan 33 yaşındadır.

Burak Tozkoparan ne mezunu?

Tozkoparan, finali 2 Nisan 2011'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri ile 1. olmuştur. Özel bir üniversitede tam burslu olarak Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur.

Burak Tozkoparan evli mi?

Genç kızların gözdesi oyuncu bekardır.

Burak Tozkoparan hangi dizilerde oynadı?

Televizyon dizilerinde sık sık karşımıza çıkan Burak Tozkoparan atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde rol almıştır. Ateş Kuşları'ndaki performansıyla izleyiciden tam not almıştır. 9 Şubat'ta ekrana gelmesi beklenen Aynı Yağmur Altında ile bir kez daha sevenlerinin karşısına çıkacak.