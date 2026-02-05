Erkan Can kimdir? Erkan Can'ın biyografisi...

Erkan Can, bir Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro hayatına başladı. Eğitim sürecinde tiyatro alanındaki yeteneğini her geçen gün geliştirti. Dizi ve sinemada da aldığı rollerle adından söz ettirdi.
Bursa'da dünyaya gelmiştir.
1 Kasım 1958 tarihinde gözlerini dünyaya açmıştır. Erkan Can 68 yaşındadır.
1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu.
Sayısı dizi ve filmde rol almıştır. Usta isim 1998 yılında 35. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur. 9 Şubat'ta atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alacak.
Aynı Yağmur Altında, Londra'dan İstanbul'a uzanan etkileyici bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda köklü bir şekilde değişir. Hem baş etmek zorunda olduğu hastalığı hem de geçmişten gelen sürpriz bir arayış, Rosa'yı İstanbul'a sürükler.
Rosa, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali ile İstanbul'da yeniden karşılaşır. Kısa sürede büyük bir aşka dönüşen bu ilişki; aile baskıları, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacaktır. "Aynı Yağmur Altında", izleyiciye aşkın bedelini ve kaderin kaçınılmazlığını sorgulatan çarpıcı bir hikâye sunuyor.
Erkan Can'ın Oynadığı Filmler
2018 – Hedefim Sensin
2018 – Müslüm
2018 – Sevgili Komşum
2018 – Babamın Ceketi
2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
2016 – Ve Perde!
2015 – Adana İşi
2015 - En Güzeli
2014 - Tut Sözünü
2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Arif )
2014 - Mazlum Kuzey
2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Antikacı)
2013 - Lal (Komiser Yavuz)
2012 - F Tipi Film
2011 - Yangın Var (Rizeli İmam)
2011 - Toprağın Çocukları (Kemal Öğretmen)
2010 - Çoğunluk (Taksi Şöförü)
2010 - Çakal (Celayir)
2010 - Kaledeki Yalnızlık
2010 - Gurbet - Fremde Heimat
2009 - Siyah Beyaz
2009 - 7 Kocalı Hürmüz
2008 - Kara Köpekler Havlarken
2007 - Yaşamın Kıyısında
2006 – Kader
2005 – Takva
2005 - Pamuk Prenses 2
2005 - O Şimdi Mahkum
2004 - Synthetic (Patron) (Kısa Film)
2004 - Anlat İstanbul
2003 - Yazı Tura
2000 – Vizontele
2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
1998 – Gemide
1998 - Bana Old and Wise'ı Çal (Oğuz)(Kısa Film)
1995 - Sokaktaki Adam
1986 – Davacı
Erkan Can'ın Oynadığı Diziler
2018 - Çarpışma / Show Tv / Dir: Uluç Bayraktar
2017 - Bir Deli Sevda / Show TV / Dir: Hakan İnan
2014 - Kara Para Aşk / ATV / Dir: Ahmet Katıksız, Tanya Özlem Balcı
2015 - Acı Aşk / Show TV / Dir: Çağatay Tosun
2012 - SON / ATV / Dir: Uluç Bayraktar
2007 - Bıçak Sırtı
2008 - Düğün Şarkıcısı
2009/2010 - Kapalı Çarşı
2011 - Üsküdar'a Giderken
2013 – Aşk
2006 - Bir Demet Tiyatro
2006 – Fırtına
2005 - Kapıları Açmak
2003 - Büyükannenin Konağı
2002 – Azad
2002 - Koçum Benim
2003 - Bizim Konak
1989 – Gençler
1992/2002 - Mahallenin Muhtarları
1993 – Yalancı
Erkan Can'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları
2017 – Barut Fıçısı – İstanbul Halk Tiyatrosu
2014 - İhtiyar Balıkçı ve Deniz - İstanbul Halk Tiyatrosu
2013 – Bezirgan - İstanbul Halk Tiyatrosu
2011 – Paçi - İstanbul Halk Tiyatrosu
2010 - Alevli Günler - İstanbul Halk Tiyatrosu
2008 – Sürmanşet - İstanbul Halk Tiyatrosu
1990 - İvan İvanoviç Varmıydı Yokmuydu : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Sofokles'in Antigonesi : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Bir Geçmiş Zaman - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Ayyar Hamza - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Demokrasi Gemisi - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Rosencrantz ve Guildenstern öldüler : Tom Stoppard - Tiyatro Odası
Krallar Da Ölür : Eugène Ionesco- Tiyatro Odası
Ödülleri
2007 – 12. Nünberg Türkiye / Almanya Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu
2007 – 26. Istanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu
2007 – I. Asya Pasifik Sinema Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu
2007 – 13. Cinema Tut Ecan Geneva – En İyi Erkek Oyuncu
2006 – 43. Antalya Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu
2006 - SİYAD Türk Sineması Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu
2006 -. İstanbul Film Festivali, 2007 – En İyi Erkek Oyuncu
2004 – SİYAD Ödülleri – En İyi Yardımcı Oyuncu
1999 - 11. Ankara Film Festivali, 1999 – En İyi Erkek Oyuncu
1999- Orhan Arıburnu Ödülleri, 1999 – En İyi Erkek Oyuncu
1998 - 35. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu