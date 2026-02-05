Erkan Can kimdir? Erkan Can'ın biyografisi...

Türk sinema ve dizi oyuncusu Erkan Can yıllarını oyunculuğa vermiş usta bir isimdir. Gelin Erkan Can'ı daha yakından tanıyalım.

Erkan Can kimdir?

Erkan Can, bir Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro hayatına başladı. Eğitim sürecinde tiyatro alanındaki yeteneğini her geçen gün geliştirti. Dizi ve sinemada da aldığı rollerle adından söz ettirdi.

Erkan Can nereli?

Bursa'da dünyaya gelmiştir.

Erkan Can kaç yaşında?

1 Kasım 1958 tarihinde gözlerini dünyaya açmıştır. Erkan Can 68 yaşındadır.

Erkan Can ne mezunu?

1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu.

Erkan Can hangi dizilerde oynadı?

Sayısı dizi ve filmde rol almıştır. Usta isim 1998 yılında 35. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur. 9 Şubat'ta atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alacak.

Aynı Yağmur Altında, Londra'dan İstanbul'a uzanan etkileyici bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda köklü bir şekilde değişir. Hem baş etmek zorunda olduğu hastalığı hem de geçmişten gelen sürpriz bir arayış, Rosa'yı İstanbul'a sürükler.

Rosa, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali ile İstanbul'da yeniden karşılaşır. Kısa sürede büyük bir aşka dönüşen bu ilişki; aile baskıları, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacaktır. "Aynı Yağmur Altında", izleyiciye aşkın bedelini ve kaderin kaçınılmazlığını sorgulatan çarpıcı bir hikâye sunuyor.

Erkan Can'ın Oynadığı Filmler

2018 – Hedefim Sensin

2018 – Müslüm

2018 – Sevgili Komşum

2018 – Babamın Ceketi

2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2016 – Ve Perde!

2015 – Adana İşi

2015 - En Güzeli

2014 - Tut Sözünü

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Arif )

2014 - Mazlum Kuzey

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Antikacı)

2013 - Lal (Komiser Yavuz)

2012 - F Tipi Film

2011 - Yangın Var (Rizeli İmam)

2011 - Toprağın Çocukları (Kemal Öğretmen)

2010 - Çoğunluk (Taksi Şöförü)

2010 - Çakal (Celayir)

2010 - Kaledeki Yalnızlık

2010 - Gurbet - Fremde Heimat

2009 - Siyah Beyaz

2009 - 7 Kocalı Hürmüz

2008 - Kara Köpekler Havlarken

2007 - Yaşamın Kıyısında

2006 – Kader

2005 – Takva

2005 - Pamuk Prenses 2

2005 - O Şimdi Mahkum

2004 - Synthetic (Patron) (Kısa Film)

2004 - Anlat İstanbul

2003 - Yazı Tura

2000 – Vizontele

2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

1998 – Gemide

1998 - Bana Old and Wise'ı Çal (Oğuz)(Kısa Film)

1995 - Sokaktaki Adam

1986 – Davacı

Erkan Can'ın Oynadığı Diziler

2018 - Çarpışma / Show Tv / Dir: Uluç Bayraktar

2017 - Bir Deli Sevda / Show TV / Dir: Hakan İnan

2014 - Kara Para Aşk / ATV / Dir: Ahmet Katıksız, Tanya Özlem Balcı

2015 - Acı Aşk / Show TV / Dir: Çağatay Tosun

2012 - SON / ATV / Dir: Uluç Bayraktar

2007 - Bıçak Sırtı

2008 - Düğün Şarkıcısı

2009/2010 - Kapalı Çarşı

2011 - Üsküdar'a Giderken

2013 – Aşk

2006 - Bir Demet Tiyatro

2006 – Fırtına

2005 - Kapıları Açmak

2003 - Büyükannenin Konağı

2002 – Azad

2002 - Koçum Benim

2003 - Bizim Konak

1989 – Gençler

1992/2002 - Mahallenin Muhtarları

1993 – Yalancı

Erkan Can'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

2017 – Barut Fıçısı – İstanbul Halk Tiyatrosu

2014 - İhtiyar Balıkçı ve Deniz - İstanbul Halk Tiyatrosu

2013 – Bezirgan - İstanbul Halk Tiyatrosu

2011 – Paçi - İstanbul Halk Tiyatrosu

2010 - Alevli Günler - İstanbul Halk Tiyatrosu

2008 – Sürmanşet - İstanbul Halk Tiyatrosu

1990 - İvan İvanoviç Varmıydı Yokmuydu : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Sofokles'in Antigonesi : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bir Geçmiş Zaman - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Ayyar Hamza - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Demokrasi Gemisi - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Rosencrantz ve Guildenstern öldüler : Tom Stoppard - Tiyatro Odası

Krallar Da Ölür : Eugène Ionesco- Tiyatro Odası

Ödülleri

2007 – 12. Nünberg Türkiye / Almanya Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu

2007 – 26. Istanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu

2007 – I. Asya Pasifik Sinema Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

2007 – 13. Cinema Tut Ecan Geneva – En İyi Erkek Oyuncu

2006 – 43. Antalya Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu

2006 - SİYAD Türk Sineması Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

2006 -. İstanbul Film Festivali, 2007 – En İyi Erkek Oyuncu

2004 – SİYAD Ödülleri – En İyi Yardımcı Oyuncu

1999 - 11. Ankara Film Festivali, 1999 – En İyi Erkek Oyuncu

1999- Orhan Arıburnu Ödülleri, 1999 – En İyi Erkek Oyuncu

1998 - 35. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu