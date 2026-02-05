Fikret Kuşkan Kimdir? Fikret Kuşkan biyografisi

Usta oyuncu Fikret Kuşkan kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Fikret Kuşkan kimdir?

Mehmet Fikret Kuşkan, Türk sinemasının efsane isimlerindendir. Güçlü projelerin güçlü ismi birçok dizi ve filmde rol almıştır. Oyunculuğu ve başarısıyla milyonları kendine hayran bırakmıştır.

Fikret Kuşkan nereli?

Doğum Yeri: İstanbul / Türkiye

Fikret Kuşkan kaç yaşında?

Doğum Tarihi: 22.04.1965

Fikret Kuşkan ne mezunu?

Lise yıllarında Edebiyat öğretmeninin desteğiyle tiyatroya başladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü özel yetenek sınavını kazanarak eğitimini bu okulda sürdürüp tamamladı.

Fikret Kuşkan evli mi?

Kuşkan, 2017 yılında müzik öğretmeni Arsevi Özkara, Fransa'nın Marsilya kentinde mutluluğa evet dedi.

Fikret Kuşkan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Zalim İstanbul, Kızlarım İçin, Hanımın Çiftliği, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde rol aldı. Fikret Kuşkan'ın başarısı sadece dizilerle de sınırlı değil. Kuşkan, Babam ve Oğlum, Mustafa Hakkında Her Şey, Mucize 2 Aşk ve Bizim İçin Şampiyon gibi dikkat çeken projelerde başrollerde yer aldı. Fikret Kuşkan atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Aynı yağmur Altında dizisindeki rolüyle ekranlarda olacak.