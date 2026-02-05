Fikret Kuşkan Kimdir? Fikret Kuşkan biyografisi

Mehmet Fikret Kuşkan, Türk sinemasının efsane isimlerindendir. Güçlü projelerin güçlü ismi birçok dizi ve filmde rol almıştır. Oyunculuğu ve başarısıyla milyonları kendine hayran bırakmıştır.
Doğum Yeri: İstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi: 22.04.1965
Lise yıllarında Edebiyat öğretmeninin desteğiyle tiyatroya başladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü özel yetenek sınavını kazanarak eğitimini bu okulda sürdürüp tamamladı.
Kuşkan, 2017 yılında müzik öğretmeni Arsevi Özkara, Fransa'nın Marsilya kentinde mutluluğa evet dedi.
Zalim İstanbul, Kızlarım İçin, Hanımın Çiftliği, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde rol aldı. Fikret Kuşkan'ın başarısı sadece dizilerle de sınırlı değil. Kuşkan, Babam ve Oğlum, Mustafa Hakkında Her Şey, Mucize 2 Aşk ve Bizim İçin Şampiyon gibi dikkat çeken projelerde başrollerde yer aldı. Fikret Kuşkan atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Aynı yağmur Altında dizisindeki rolüyle ekranlarda olacak.