Germiyanoğlu Mehmet Bey geliyor! Baran Akbulut Kuruluş Orhan'da

Yeni hikayesi, büyüyen dünyası ve uçlardan Anadolu’ya yayılan çatışma hatlarıyla yoluna emin adımlarla devam eden atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna bir önemli isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Baran Akbulut dizide Germiyanoğlu Mehmet Bey karakterine hayat verecek.

Osmanlı'ya karşı yükselen öfke: Mehmet Bey

Germiyan Beyliği'nin varisi olan Mehmet Bey; Orhan Bey ve Alaeddin Bey'le geçmişe uzanan derin bir husumetin taşıyıcısıdır. Kız kardeşi Gonca'nın Alaeddin Bey'le evli olması, bu çatışmayı yalnızca siyasi değil, aynı zamanda duygusal bir hesaplaşmaya da dönüştürür.

Uçlarda ve Anadolu'da kurulan yeni denge merkezlerinden biri olan olan Germiyanoğlu Mehmet Bey karakterini canlandıracak olan Baran Akbulut, Kuruluş Orhan'ın 11 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan bölümleriyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.