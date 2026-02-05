Kuruluş Orhan'da maneviyat dorukta

Ecdadın ruhu Yunus Emre nefesiyle ekranda vücut buldu

atv'nin dün yayınlanan sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın son bölümünde ekrana gelen zikir sahnesi, izleyicilere derin bir manevî atmosfer yaşattı. Yunus Emre'nin dizelere döktüğü ilahinin yankılandığı sahne, yalnız Allah'a olan teslimiyetin gücünü de gösterdi.

Zikir halkasında yerini alan Sultan Orhan, dillerde ilahi, gönüllerde iman ile Hak yolunda teslimiyetini ortaya koyarken; sahne, dizinin en etkileyici ve en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Dilde zikir, gönülde teslimiyet

Yunus Emre'nin asırlardır gönüllere dokunan Gelin Ey Aşıklar Gelin ilahisi eşliğinde yapılan zikir, devletin ve ecdadın manevî temellerini de gözler önüne serdi. Sultan Orhan'ın teslimiyeti ve metaneti, bu yolun yalnızca kılıçla değil, imanla da yüründüğünü bir kez daha hatırlattı. Sahnenin ilerleyen anlarında yükselen ilahi, herkesin aynı niyet etrafında kenetlendiği güçlü bir atmosfer meydana getirirken kurulan bu manevî bağ, izleyicileri de derinden etkiledi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasında yer aldı.