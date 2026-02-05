Levent Ülgen kimdir?

Ömer Levent Ülgen 8 Ağustos 1962 senesinde dünyaya gelmiştir. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyon sunucusudur. Sayısız film ve dizide rol almıştır. Tiyatroya da ayrı bir önem vermiştir.
Başarılı oyuncu gözlerini Konya'da açmıştır.
Ülgen, 64 yaşındadır.
Başarılı bir eğitim hayatı geçiren Ülgen, Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fen edebiyat fakültesi Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı.
2014 senesinde Ziynet Şafak ile dünya evine girmiştir.
Ömer Levent Ülgen hangi diziler ve filmlerde oynadı?
Tiyatro oyunları
Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2013
Yatak Odası Diyalogları : Birol Güven - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2013
İnsanlık Ölmedi Ya : Nâzım Hikmet - 2010 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 108 Yaşında"
Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet - 2009 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 107 Yaşında"
İvan İvanoviç Var mıydı? Yok muydu? : Nâzım Hikmet2-008 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 106 Yaşında"
Yalancı Tanık : Nâzım Hikmet - 2007 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 105 Yaşında"
Dalga : Reinhold Tritt - Donkişot Tiyatro - 2008
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
Altona Mahpusları : Jean-Paul Sartre - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004
Aykırı İkili : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Ayrılık : Behiç Ak - Ankara Sanat Tiyatrosu
Suç ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
III. Richard : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000
III. Selim : Celal Esad Arseven & Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
IV. Murat : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Salpa : Yılmaz Güney - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991
Kuş (oyun) : Ülker Köksal - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1991
Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989
Yolcu : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca
Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Eren - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet
Bahar Noktası: William Shakespeare
Giordano Bruno
Atçalı Kel Mehmet
Yönettiği oyunlar
TV Yıldızı Eva : Sylvia Freedman - Antalya Devlet Tiyatrosu
Ödenmeyecek! Ödemiyoruz! : Dario Fo - Ankara Sanat Tiyatrosu
Tango (oyun) : Slawomir Mrozek - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2001
Televizyon
1999 Yılan Hikayesi Mürekkep Kadir
2000 Bizim Evin Halleri Nusret
2002-2006 En Son Babalar Duyar Kadir
2002 Çocuklar Duymasın Behçet
2003 Yuvadan Bir Kuş Uçtu İbrahim
Gelin Veyis
2007 Hayat Apartmanı Sadık
Mahşer-Nabucco'nun Zehri Ali Kılıç
2008 Görgüsüzler Vakkas
2008-2012 Akasya Durağı Sinan Kaya / Yusuf / Kasım / Yaman
2009 Arka Sokaklar Şevket Hor
2013 Bizim Okul Kimyacı Sıfırcı Ziya
Salih Kuşu Salih ve Bahtiyar
İnadına Yaşamak Kıbrıslı
2014-2015 Roman Havası Haydar
2015-2017 Kiralık Aşk Necmi İplikçi
2017 Aşk ve Gurur Ahmet Esen
2017-2018 Hayati ve Diğerleri Danyal Bezirci
2018 Kocaman Ailem Hulusi Koyuncu
2019 Kuzgun Rıfat Bilgin
2020 Gençliğim Eyvah Zekeriya Bozoğlu
2021 Menajerimi Ara Kendisi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Efraim
2022 Baba Hacı Selahattin Görgülü
2023- Aile İbrahim Soykan
Sinema
1992 Kurşun Adres Sormaz Kemal
1993 Mavi Sürgün Jandarma eri
Gelincik Tarlası Erol
1994 Kurtuluş Albay Kenan Bey
1996 80. Adım Korkut Laçin
1999 Köstebek Cüneyt Cüneyt Verel
2000 Tutku Çemberi Timur
2002 Keje Otobüs Şoförü
Havada Bulut Kabzımal Bayram
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Tuncer
2009 Hayatın Tuzu Şehsuvar
2010 Nene Hatun Yavuz Hoca
2011 Devrimden Sonra Sosyalist Polis
2014 Bizum Hoca Kemal
2015 Niyazi Gül Dörtnala Rıza
Terkedilmiş Zengin
2016 Araf 2 Araf
Bir Şey Değilim Çeto
Kızkaçıran Mehmet
2017 Her Şey Mümkün İlyas
2019 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Can Pulak
Yakında Filme Gel
İnternet
Yıl Yapım Rol
2022- Kaçış Ebu Abidin