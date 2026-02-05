canli-yayin
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Levent Ülgen kimdir?

Levent Ülgen kimdir?

GİRİŞ TARİHİ:  05.02.2026, 12:15
Levent Ülgen kimdir?

Başarılı oyuncu Ömer Levent Ülgen kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Ülgen evli mi? İşte Ömer Levent Ülgen hakkında merak edilen her şey...

Ömer Levent Ülgen kimdir?

Ömer Levent Ülgen 8 Ağustos 1962 senesinde dünyaya gelmiştir. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyon sunucusudur. Sayısız film ve dizide rol almıştır. Tiyatroya da ayrı bir önem vermiştir.

Ömer Levent Ülgen nerelidir?

Başarılı oyuncu gözlerini Konya'da açmıştır.

Ömer Levent Ülgen kaç yaşındadır?

Ülgen, 64 yaşındadır.

Ömer Levent Ülgen hangi üniversiteden mezun?

Başarılı bir eğitim hayatı geçiren Ülgen, Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fen edebiyat fakültesi Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı.

Ömer Levent Ülgen evli mi?

2014 senesinde Ziynet Şafak ile dünya evine girmiştir.

Ömer Levent Ülgen hangi diziler ve filmlerde oynadı?

Tiyatro oyunları

Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2013

Yatak Odası Diyalogları : Birol Güven - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2013

İnsanlık Ölmedi Ya : Nâzım Hikmet - 2010 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 108 Yaşında"

Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet - 2009 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 107 Yaşında"

İvan İvanoviç Var mıydı? Yok muydu? : Nâzım Hikmet2-008 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 106 Yaşında"

Yalancı Tanık : Nâzım Hikmet - 2007 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 105 Yaşında"

Dalga : Reinhold Tritt - Donkişot Tiyatro - 2008

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

Altona Mahpusları : Jean-Paul Sartre - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004

Aykırı İkili : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Ayrılık : Behiç Ak - Ankara Sanat Tiyatrosu

Suç ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

III. Richard : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

III. Selim : Celal Esad Arseven & Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

IV. Murat : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Salpa : Yılmaz Güney - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991

Kuş (oyun) : Ülker Köksal - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1991

Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989

Yolcu : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca

Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Eren - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet

Bahar Noktası: William Shakespeare

Giordano Bruno

Atçalı Kel Mehmet

Yönettiği oyunlar

TV Yıldızı Eva : Sylvia Freedman - Antalya Devlet Tiyatrosu

Ödenmeyecek! Ödemiyoruz! : Dario Fo - Ankara Sanat Tiyatrosu

Tango (oyun) : Slawomir Mrozek - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2001

Televizyon

1999 Yılan Hikayesi Mürekkep Kadir

2000 Bizim Evin Halleri Nusret

2002-2006 En Son Babalar Duyar Kadir

2002 Çocuklar Duymasın Behçet

2003 Yuvadan Bir Kuş Uçtu İbrahim

Gelin Veyis

2007 Hayat Apartmanı Sadık

Mahşer-Nabucco'nun Zehri Ali Kılıç

2008 Görgüsüzler Vakkas

2008-2012 Akasya Durağı Sinan Kaya / Yusuf / Kasım / Yaman

2009 Arka Sokaklar Şevket Hor

2013 Bizim Okul Kimyacı Sıfırcı Ziya

Salih Kuşu Salih ve Bahtiyar

İnadına Yaşamak Kıbrıslı

2014-2015 Roman Havası Haydar

2015-2017 Kiralık Aşk Necmi İplikçi

2017 Aşk ve Gurur Ahmet Esen

2017-2018 Hayati ve Diğerleri Danyal Bezirci

2018 Kocaman Ailem Hulusi Koyuncu

2019 Kuzgun Rıfat Bilgin

2020 Gençliğim Eyvah Zekeriya Bozoğlu

2021 Menajerimi Ara Kendisi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Efraim

2022 Baba Hacı Selahattin Görgülü

2023- Aile İbrahim Soykan

Sinema

1992 Kurşun Adres Sormaz Kemal

1993 Mavi Sürgün Jandarma eri

Gelincik Tarlası Erol

1994 Kurtuluş Albay Kenan Bey

1996 80. Adım Korkut Laçin

1999 Köstebek Cüneyt Cüneyt Verel

2000 Tutku Çemberi Timur

2002 Keje Otobüs Şoförü

Havada Bulut Kabzımal Bayram

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Tuncer

2009 Hayatın Tuzu Şehsuvar

2010 Nene Hatun Yavuz Hoca

2011 Devrimden Sonra Sosyalist Polis

2014 Bizum Hoca Kemal

2015 Niyazi Gül Dörtnala Rıza

Terkedilmiş Zengin

2016 Araf 2 Araf

Bir Şey Değilim Çeto

Kızkaçıran Mehmet

2017 Her Şey Mümkün İlyas

2019 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Can Pulak

Yakında Filme Gel

İnternet

Yıl Yapım Rol

2022- Kaçış Ebu Abidin

