Başarılı oyuncu Ömer Levent Ülgen kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Ülgen evli mi? İşte Ömer Levent Ülgen hakkında merak edilen her şey...

Ömer Levent Ülgen kimdir?

Ömer Levent Ülgen 8 Ağustos 1962 senesinde dünyaya gelmiştir. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyon sunucusudur. Sayısız film ve dizide rol almıştır. Tiyatroya da ayrı bir önem vermiştir.

Ömer Levent Ülgen nerelidir?

Başarılı oyuncu gözlerini Konya'da açmıştır.

Ömer Levent Ülgen kaç yaşındadır?

Ülgen, 64 yaşındadır.

Ömer Levent Ülgen hangi üniversiteden mezun?

Başarılı bir eğitim hayatı geçiren Ülgen, Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fen edebiyat fakültesi Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı.

Ömer Levent Ülgen evli mi?

2014 senesinde Ziynet Şafak ile dünya evine girmiştir.

Ömer Levent Ülgen hangi diziler ve filmlerde oynadı?

Tiyatro oyunları



Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2013



Yatak Odası Diyalogları : Birol Güven - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2013



İnsanlık Ölmedi Ya : Nâzım Hikmet - 2010 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 108 Yaşında"



Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet - 2009 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 107 Yaşında"



İvan İvanoviç Var mıydı? Yok muydu? : Nâzım Hikmet2-008 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 106 Yaşında"



Yalancı Tanık : Nâzım Hikmet - 2007 Nazım Günleri - Okuma Tiyatrosu "Nâzım Hikmet 105 Yaşında"



Dalga : Reinhold Tritt - Donkişot Tiyatro - 2008



Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005



Altona Mahpusları : Jean-Paul Sartre - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004



Aykırı İkili : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003



Ayrılık : Behiç Ak - Ankara Sanat Tiyatrosu



Suç ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001



III. Richard : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000



III. Selim : Celal Esad Arseven & Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999



Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997



IV. Murat : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996



Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994



Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993



Salpa : Yılmaz Güney - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991



Kuş (oyun) : Ülker Köksal - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1991



Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989



Yolcu : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu



Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca



Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985



Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Eren - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984



Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984



Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983



Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet



Bahar Noktası: William Shakespeare



Giordano Bruno



Atçalı Kel Mehmet



Yönettiği oyunlar



TV Yıldızı Eva : Sylvia Freedman - Antalya Devlet Tiyatrosu



Ödenmeyecek! Ödemiyoruz! : Dario Fo - Ankara Sanat Tiyatrosu



Tango (oyun) : Slawomir Mrozek - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2001



Televizyon



1999 Yılan Hikayesi Mürekkep Kadir



2000 Bizim Evin Halleri Nusret



2002-2006 En Son Babalar Duyar Kadir



2002 Çocuklar Duymasın Behçet



2003 Yuvadan Bir Kuş Uçtu İbrahim



Gelin Veyis



2007 Hayat Apartmanı Sadık



Mahşer-Nabucco'nun Zehri Ali Kılıç



2008 Görgüsüzler Vakkas



2008-2012 Akasya Durağı Sinan Kaya / Yusuf / Kasım / Yaman



2009 Arka Sokaklar Şevket Hor



2013 Bizim Okul Kimyacı Sıfırcı Ziya



Salih Kuşu Salih ve Bahtiyar



İnadına Yaşamak Kıbrıslı



2014-2015 Roman Havası Haydar



2015-2017 Kiralık Aşk Necmi İplikçi



2017 Aşk ve Gurur Ahmet Esen



2017-2018 Hayati ve Diğerleri Danyal Bezirci



2018 Kocaman Ailem Hulusi Koyuncu



2019 Kuzgun Rıfat Bilgin



2020 Gençliğim Eyvah Zekeriya Bozoğlu



2021 Menajerimi Ara Kendisi



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Efraim



2022 Baba Hacı Selahattin Görgülü



2023- Aile İbrahim Soykan



Sinema



1992 Kurşun Adres Sormaz Kemal



1993 Mavi Sürgün Jandarma eri



Gelincik Tarlası Erol



1994 Kurtuluş Albay Kenan Bey



1996 80. Adım Korkut Laçin



1999 Köstebek Cüneyt Cüneyt Verel



2000 Tutku Çemberi Timur



2002 Keje Otobüs Şoförü



Havada Bulut Kabzımal Bayram



2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Tuncer



2009 Hayatın Tuzu Şehsuvar



2010 Nene Hatun Yavuz Hoca



2011 Devrimden Sonra Sosyalist Polis



2014 Bizum Hoca Kemal



2015 Niyazi Gül Dörtnala Rıza



Terkedilmiş Zengin



2016 Araf 2 Araf



Bir Şey Değilim Çeto



Kızkaçıran Mehmet



2017 Her Şey Mümkün İlyas



2019 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Can Pulak



Yakında Filme Gel



İnternet



Yıl Yapım Rol



2022- Kaçış Ebu Abidin