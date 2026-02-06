canli-yayin
HABERLER Nursel İle Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Nursel İle Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ:  06.02.2026, 16:29
ABONE OL
Nursel İle Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Final gününe fenomen gelin Yeşim'in iddiaları damga vurdu

Şeyma ve Güler Hanım'ın tüyolaştıklarına dair iddialar hız kesmiyor. Yeşim'in ortaya attığı şok görüntüler gelin kayınvalidenin tüyolaştılarını ispatlayabilecek mi?

Gelin kayınvalidelerin yüzleşmesi final günü ortalığı nasıl karıştırdı?

Evliliğinde sorunlar yaşayan Yeşim ve yıllardır istenmeyen gelin olan Merve final günü kayınvalideleri ile şok yüzleşmeler yaşadı. Gelinler kendilerini savunmaya çalışırken kayınvalidelerinin yaptıkları pes dedirtti.

Haftanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Yeşim oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

