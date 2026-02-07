‘Aynı Yağmur Altında’ basınla buluştu!

İlk bölümüyle Pazartesi akşamı atv’de!

Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan 'Aynı Yağmur Altında'nın basın toplantısı gerçekleşti. İlk kez tüm ekip olarak basının karşısına çıkan oyuncular diziye dair duygu ve düşüncelerini basınla paylaştı.

Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak olan dizide kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda kökten değişirken, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları kaderin bir cilvesi olarak bu kez İstanbul'da yeniden kesişir.

Aileler, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanan Ali ve Rosa'nın aşkı, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Büyük bir tutkuyla başlayan bu ilişki, zamanla her ikisinin de felaketine dönüşecektir.

Dizinin duygusal dünyasını güçlendiren en dikkat çekici unsurlardan biri ise müzikleri… Cem Adrian, 'Aynı Yağmur Altında' için özel olarak bestelediği şarkılarla projeye güçlü bir ruh katıyor. Adrian, kariyerinde ilk kez bir diziye müzik yaparken, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza atıyor.

'Böyle güçlü bir kadro kurmak kolay bir şey değil'

Nilsu Berfin Aktaş: Harika bir kadro. Eğitim odaklı olan usta oyuncular var. Burası benim için bir okul. Çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarımla çalışmanın verdiği ayrı bir gurur var. Yapım ekibinin de bize olan güveni, bizim onlara olan güvenimiz… Bunların arkasında bir sürü görmediğimiz kahraman var. Gece gündüz çalışıyoruz. Dün de sabaha kadar çalıştık ve buraya geldik. Umarım çok güzel bir set olur.

Burak Tozkoparan: Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Çok güzel bir iş çıkardık. Umarım karşılığını alırız.

Hülya Avşar: Her sanatçının kendi kendine göre bir gurur duyduğu listesi vardır. Ben birçok sinema filminde oynadım, birçok dizide de oynadım ama gurur listemin içerisine girecek olan projelerimin sayısı bu diziyle birlikte bir tane daha arttı. Benim her zaman gurur sayfamda olacak bir diziyi çektiğimize inanıyorum. Kadro olarak son derece gurur duyuyorum bütün arkadaşlarımızla. Onlarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Her biriyle birlikte olmak bana bir şeref. O yüzden de bu dizinin olmasında emeği olan bütün herkese teşekkür ediyorum.

Karakterimizi oturtmak biraz zamanımızı aldı çünkü gerçekten çok ince eleyip sık dokuyacağımız bir karakter. Mihenk taşı gibi bir şey; yani yapılan ufacık bir yanlış bizim düzenimizi bozabilir. Bütün arkadaşlarımızın rolleri de öyle. Herkes bu rolleri oturtmak için çok ciddi vakit harcadı. Ben çok keyif alıyorum. Yani her ailede olan; böyle çaktırmadan dediğini yaptırmaya çalışan, manipüle eden ama bir taraftan da doğruyu söyleyen bir karakter. Güzel bir karakter. Eğleniyorum açıkçası oynarken. Bunun dışında başka ne diyebilirim… Bekar. Ailesiyle yaşıyor, onun özellikle altını çiziyorum. Her türlü şey beklenebilir vaziyette; ki gençliğinde zaten pek de uslu durduğunu düşünmüyoruz rol olarak.

Deniz Uğur: Çok saygıdeğer bir kadro kuruldu. Bunun için de yapımı tebrik etmek gerekiyor. Kolay değil bu insanları bir araya getirmek. O yüzden evet, kadromuzla hepimiz gurur duyuyoruz. Bunun dışında da yapımın özellikle üstünde durduğu şey, beni de bu projeyle ilgili en çok ilgilendiren şey; evet, toplumsal olaylara duyarlı bir proje bu. Hatırlatıcı, sevgiyi, vicdanı ve insanlığı sürekli alt metninde hatırlatan bir proje bu. Bu anlamda da önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Birçok insan bizim fragmanlarımızı izleyip, aslında tam olarak projeyi izlememişken bir fikir sahibi olduklarını düşündü ama bence çok şaşıracaklar. Yani beklentisi ne yönde olursa olsun herkesi şaşırtacak ve ters köşeye yatıracak bir proje olacağını düşünüyorum. Çünkü biz bir yandan tabuları da yıkıyoruz ve evrensel bir mesaj veriyoruz diye düşünüyorum. İnşallah bütün seyirciye geçer bu.

Ben en çok Hülya'ya gülüyorum. Çok doğal tepkileri var çünkü bazen. Bir gece eve gittim, sabah kalktığımda hâlâ gülüyordum. Bir de hakikaten bu kadar kariyer sahibi oyuncular var ve kimse birbirine ego yapmıyor. Egosu üzerinden konuşmuyor. Herkes çok samimi ilişki kurdu. Bu karakterlere de yansıdı, karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri de renkli oldu.

Levent Ülgen: Çok güzel bir iş olacak.

Erkan Can: Arkadaşlar hislerimize tercüman oldular. İyi bir kadro kurduk, takım kurduk. Kamera önü, kamera arkası… Şimdiye kadar yaptığımız çekimlerde her şey tıkır tıkır gitti. Umarım bundan sonra da aynı güzellikte, aynı tempoda devam eder. Hayırlı uğurlu olsun.

Mine Çayıroğlu: Çok şanslı görüyorum kendimi. Yani 40 küsur senelik kariyerimde gerçekten çok kıymetli oyuncularla çalıştım, yönetmenlerle, ekiplerle çalıştım ama bu ekibin, kadronun bir araya gelmesi gerçekten çok zor. Yani bu kadar kıymetli oyuncunun bir araya gelmesi çok zor. Yani oyunculuk anlamında olsun, kariyer anlamında olsun çok keyifli bir iş çıkacağına inanıyorum. Yapımı tebrik ediyorum, oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Onun dışında tabii ki teknik ekibe de, emek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Umarım, umarım emeklerimizin karşılığını alacağız. Ben böyle olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olacak.

Hülya Hanım'la, diğer arkadaşlarımla da aynı şekilde çalışırken insanın içinden öyle mizahlar çıkıyor ki çok gülüyorum. Durum komedisi, dinleyince komik gelmeyebilir kimseye ama kendi espri anlayışımızı da katıp biz oradan neler yaratıyoruz. Çok eğleniyoruz.

Taro Emir Tekin: Bu projede çok güzel bir ansambl olduk. Daha yayına girmeden benim içimdeki hissiyat çok pozitif ve sıcak. Rol arkadaşlarımla masa tenisi oynar gibi geçiyor setimiz. Umarım bu seyircimize karşılık bulur ve umarım hep beraber güzel bir yolculuğa çıkarız.

Bahar Şahin: Çok kalabalık bir oyuncu kadromuz var. Ne kadar usta oyuncularla birlikteysek bir o kadar da yaşıtlarım ve gençler de o kadar yetenekli. Ve bence izlemekten çok keyif alacaksınız. Bizi güzel bir iş bekliyor. Çok heyecanlıyım. Yolumuz uzun olsun. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur'la yeniden aynı projede yer alıyorum. İkisiyle de yeniden oynamak çok heyecanlı ve keyifli.

Türkü Turan: Hayatımda gördüğüm en muhteşem kadrolardan bir tanesi. İçinde olmaktan çok gurur duyduğum bir ekip. Çok şey öğreneceğim arkadaşlarım var. Hepsinden bir şeyler öğreniyorum bu sette. Umarım neşemiz ve başarımız daim olur.

Birand Tunca: Herkesle çalışmak keyifli. Müthiş bir kadro. Hayırlı olsun.

Uygulayıcı Yapımcı Semih Saçaklı: Bu proje iki yıl önce tasarlandı, 2026'nın ilk döneminde hayata geçirmek nasip oldu. Böyle büyük bir kadroyu başarılı oyunculardan oluşturmak her zaman mümkün olmuyor. Bu kadroyu bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Tüm oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz. En son yayınladığımız fragmandaki gibi toplumsal olaylara değinmek ve toplumda farkındalık yaratmak bizim her zaman motivasyon kaynağımız oldu ve 9 Şubat Pazartesi ilk bölümde izleyeceğiniz gibi diğer bölümlerde de bu tip olayları işlediğimizi, farkındalık yaratmaya devam edeceğimizi seyirci görecek. Her zaman ailenin kıymetini, toplumsal kuralların değerini ve Sevgi'nin önemini anlatmaya devam edeceğiz.

Bugün aramızda olamayan Fikret Bey'in (Fikret Kuşkan) çok selamı var. Mücbir bir sebepten dolayı burada değil kendisi. Herkese çok selamlarını iletti. Yönetmenimiz Ali Balcı ve Işılsu Günday Hanım başta olmak üzere tüm ekip ve oyuncu arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Pazartesi günü saat 20.00'de görüşürüz.

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.