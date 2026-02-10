Aynı Yağmur Altında ilk bölümü izleyiciyle buluştu

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk bölümünü oyuncular, yapım ekibi, atv yönetimi ve çalışanları dün akşam Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi.

Rosa'nın hayatını değiştiren gerçek

Londra'da katıldığı Gazze protestosunda aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan Rosa, beynindeki bir damarın zayıfladığını öğrendi. Kafasında her an patlamaya hazır bir tehlikeyle yaşamak zorunda kalan Rosa, ölüm gerçeğiyle yüzleşti. Müslümanları terörist olarak gören ve protestoya katıldığı için Rosa'ya sert tepki gösteren annesinden hastalığını gizledi. Kısa süre sonra aldığı bir telefon ise hayatını alt üst etti. Babasının Türk olduğunu, henüz doğmadan önce annesine bıraktığı bir mektupla onları terk ettiğini öğrendi. Annesinin tüm itirazlarına rağmen Rosa, babasını bulmak ve ondan hesap sormak için İstanbul'a gitmeye karar verdi.

Tesadüfle başlayan yakınlaşma

Ali ve Rosa'nın yolları ilk kez Gazze protestosunda kesişti. Rosa'yı görür görmez ondan etkilenen Ali, onu düşünmekten kendini alamadı. Bu sırada sözlüsü Beliz'in eski sevgilisiyle gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarını gören Ali, ilişkisini bitirdi. Ancak bu evliliği bir iş ortaklığı olarak gören Aydan ailesi, Ali'nin kararına sert tepki gösterdi. Babasıyla tanışmak için İstanbul'a gelen Rosa ile Ali'nin yolları bu kez havalimanında yeniden kesişti. Rosa'yı takip edip düşürdüğü bilekliği ona vermesi sayesinde ikili ilk kez sohbet etme fırsatı buldu. Vedalaşacakları sırada fenalaşan Rosa'yı Ali hızla hastaneye yetiştirdi. Babasıyla buluşacakları kafenin kapandığını öğrenen Rosa ise ondan gelecek telefonu beklemeye başladı.

Aydan ve Karanoğlu aileleri arasında büyük gerilim

Japonya'ya seyahat edecek olan Ali evden ayrıldıktan sonra bineceği uçağın düştüğü haberi ailede büyük bir korkuya neden oldu. Herkes Ali'den kötü bir haber beklerken, onun sağ salim eve dönmesiyle derin bir rahatlama yaşandı. Oğlunu kaybetme ihtimaliyle yüzleşen Hümeyra, Ali'yi istemediği bir evliliğe zorlamaktan vazgeçti ve bu konuyu kapattı. Beliz'in yaşadığı hayal kırıklığı ise babası Umur'u öfkelendirdi. Umur, bu yaşananların ardından Aydan ailesiyle ilişkileri koparma noktasına geldi.

Koray'ın karanlık yüzü

Rosa'ya üniversite yıllarından beri takıntılı bir şekilde ilgi duyan Koray, onun İstanbul'a geleceğini öğrenince beklenmedik bir sürpriz yaptı. Ancak bu karşılaşma Rosa için hoş bir sürpriz olmaktan çok rahatsız edici bir ana dönüştü. Ali, Rosa'ya karşı hislerini açıkça dile getirdi. Ancak Rosa, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu duygulara karşılık veremeyeceğini belirterek aralarına mesafe koymayı tercih etti. Koray, Rosa'nın babasıyla ilgili ulaştığı bilgileri onunla paylaştı. Verilen adrese birlikte giden ikili, Rosa'nın babasının mezarıyla karşılaştı. Babasının ölüm haberiyle sarsılan Rosa, kafasını dağıtmak için gittiği gece kulübüne Ali'yi de çağırdı. Bu sırada Rosa'yı rahatsız eden adamı gören Ali duruma müdahale etti. İkili o geceyi kulüp sonrası gittikleri evde birlikte geçirdi.

Ali'yi Rosa'yla birlikte gören Koray, kontrolünü kaybetti. Bu sırada Ali'nin gece kulübünde yaşadığı kavganın ardından hedef alındığını öğrenen Koray, durumu kendi lehine çevirmeye karar verdi. Ali'nin hayatına karşılık Rosa ile evlenme şartı sundu. Başka bir çıkış yolu kalmayan Rosa ise bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı.

Ali'nin hayal kırıklığı

Ali, Umur Karanoğlu'yla yüzleşmek için gittiği malikanede hayatının en büyük sarsıntısını yaşadı. Karşısında, Rosa'yı Koray'la evlenirken buldu.

Beliz'in kontrolden çıkan kıskançlığı

Bu sırada Ali'nin başka birine aşık olduğunu öğrenen Beliz, yaşadığı öfke ve hayal kırıklığıyla babasının silahına sarıldı.












