Aksiyon hiç dinmedi A.B.İ. zirveden inmedi

Ekranlara hızlı bir giriş yapan A.B.İ. beşinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. beşinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,14 izlenme oranı ve %24,78 izlenme payı, AB'de %5,99 izlenme oranı ve %18,09 izlenme payı 20+ABC1'de %8,54 izlenme oranı ve %22,58 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

Tahir Hancıoğlu gözlerini açtı!

5. Bölümde neler yaşandı?

Doğan'ın Behram'ın gerçek kimliğini öğrenmesiyle başlayan yüzleşme, geçmişin izlerini yeniden gün yüzüne çıkardı. Doğan'ın, "Sana yapılanların ne özrü var ne de telafisi" sözleri Behram'ı ters köşe yaptı. Bunun üzerine Behram, katilin kim olduğunu bildiğini söyleyerek geçmişini temize çıkaracak belgeleri istedi ve kara kutunun Yılmaz'da olduğunu dile getirdi. Bu itirafla birlikte tüm dengeler bir kez daha değişirken Doğan, Melek'e kavuşabilmek için vakit kaybetmeden harekete geçti. Diğer yandan Çağla, yaşadığı hayal kırıklığıyla Behram'ın ofisini basarak öfkesini kontrol edemedi. "Ben sana abi dedim…" sözleriyle gözyaşlarına boğulan Çağla'nın karşısında Behram, kendisine atılan iftirayı anlatmaya çalıştı. Her ne kadar Behram'a inanmak istemese de, Çağla'nın zihninde soru işaretleri oluşmaya başladı. Behram ise babasının katilinin kimliğine dair gerçeğin Yılmaz'da olduğunu Çağla'ya da söyledi. Doğan ve Çağla, artık aynı bilginin peşinde, aynı hedef uğruna mücadele etmeye başladı. Sinan ise trafodaki fotoğrafları almak umuduyla Behram'la buluşurken, Behram'ın yeni talepleri Sinan'ı beklenmedik bir çıkmaza sürükledi. Hancıoğlu ailesinin yeni reisi olarak Sinan Hancıoğlu'nun ilan edilmesi, Sinan için beklediği gururu değil, babasına kendini hâlâ ispatlayamamış olmanın burukluğunu getirdi. Tam da bu sırada Mahinur'un gelip "Benden uzak durun" yazılı bir kâğıt vermesi Sinan'ı şaşkına çevirdi. Doğan ve Çağla, gerçeğin peşine düşerek kutuyu ele geçirdi. Kutunun içinden Yusuf Keskin'e yazılı bir dinleme cihazı çıkarken, kaydı dinleyen Çağla Behram'ın suçsuz olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Ardından etraflarını saran silahlı adamlar ikiliyi etkisiz hâle getirerek kaydı ele geçirdi. Tüm bunlar yaşanırken Tahir Hancıoğlu'nun gözlerini açması ise adeta bomba etkisi yarattı.