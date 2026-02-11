Gemlik Kalesi’nde sıcak temas Sultan Orhan ve Prenses Asporça karşı karşıya

Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde Gemlik Kalesi’nde yaşanan yüzleşme, tansiyonu zirveye taşıdı. Asporça’nın kurduğu savaş planını bozan Sultan Orhan, ani bir baskınla kaleyi ele geçirdi.

Kaleyi kuşatan Asporça, Sultan Orhan'a meydan okuyarak, "Kendi ayağınla mezarına girdin, Orhan Bey!" sözleriyle seslendi. Ancak Sultan Orhan'ın cevabı gecikmedi: "Sulhu bozmanın, Osmanlı'nın sultanına kafa tutmanın bedelini son nefesinde azapla belleyeceksin!"

İki güçlü iradenin karşı karşıya geldiği anlar, sıcak savaşın artık kaçınılmaz olduğunun işareti oldu. Gemlik Kalesi'nde yükselen bu meydan okuma, Osmanlı ile Bizans hattında yeni ve sert bir dönemin kapısını araladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.