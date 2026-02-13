Rosa'dan aşkı için geri dönülmez bir karar

atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', pazartesi akşamı ekrana gelecek ikinci bölümüyle hikayesini daha da derinleştiriyor.

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan dizi; Ali ve Rosa'nın tutkuyla başlayan ancak bedeli ağır olan aşkını merkezine alıyor. Farklı inançlara, yaşam tarzlarına ve aile yapılarına sahip iki gencin beklenmedik karşılaşması, yalnızca büyük bir aşkın değil, sarsıcı bir değişimin de başlangıcı oluyor.

Rosa, sevdiği adamı korumak için Koray'la nikah masasına oturuyor

Ali ve Rosa'nın aşkı kısa sürede alevlenirken, çevrelerindeki dengeler de aynı hızla değişmeye başlıyor. Koray'ın tehditleri ise Rosa'yı dönüşü olmayan bir kararın eşiğine sürüklüyor. Sevdiği adamla hayal kuran genç kadın, yine sevdiği adamı korumak için kendini Koray'la nikah masasında buluyor.

İki ailenin geçmişten gelen kırılmaları ve güç savaşları, Ali ve Rosa'nın ilişkisini daha da karmaşık bir hale getirirken; Rosa'nın sevdiği adam için göze aldığı fedakarlık, yaşanacakların en büyük kırılma noktası olacak.

Dizinin iddialı oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!