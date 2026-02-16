İki köklü aile, tek bir kırılma noktası

Yapımını BABA Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmenliğini Ali Balcı'nın yaptığı, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı 'Aynı Yağmur Altında', aşk, sırlar, güç dengeleri ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla örülü çarpıcı bir hikayeyi ekranlara taşıyor.

Bir yanda gelenekleri ve değerleriyle ayakta duran Aydan Ailesi… Diğer yanda para, statü ve ihtişamın gölgesinde yaşayan Karanoğlu Ailesi…

Hikayenin kesişim noktası: Rosa

Bu hikayenin kesişim noktasında ise Rosa (Berfin Nilsu Aktaş) var. Kendini insan hakları mücadelesine adamış, güçlü ama kırılgan yanlarını saklayan genç bir kadın. Londra'da katıldığı bir protesto sırasında hayatı yön değiştirir.

Hastalığı ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Rosa, İstanbul'a geldiğinde hem yeni bir başlangıç yapıyor hem de iki ailenin kaderini değiştirecek bir bağın parçası oluyor. Kalbi Ali'ye ait olsa da, Koray'ın takıntısı onu büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor.

Aydan Ailesi

Aydan Ailesi'nin oğlu Ali (Burak Tozkoporan), merhameti ve adalet duygusuyla büyümüş, kendi doğrularının peşinden gitmek isteyen bir gençtir. Kalbi Rosa'ya ait olsa da ailesinin beklentileri onu zor bir sınavın içine sürükler. Ailenin otoriter babası Faik (Levent Ülgen), güçlü ve kontrolü elinde tutmayı seven bir iş insanıdır. Oğlu Ali'nin Karanoğlu ailesiyle kuracağı bir evliliği yalnızca duygusal değil, aynı zamanda stratejik bir adım olarak görür. Hümeyra (Deniz Uğur) ise gençliğinde ağır bedeller ödemiş, ailesi için hayallerinden vazgeçmiş fedakar bir annedir; oğlunun zorla sürükleneceği bir evliliğe karşı çıkabilecek cesarete sahiptir.

Faik'in kız kardeşi Fazilet (Hülya Avşar), gösterişli ve gururlu yapısının ardında özellikle Karanoğlu ailesine karşı geçmişten gelen derin bir öfke taşır. Sakladığı sır, iki ailenin kaderini sandığından daha fazla etkileyebilir. Hümeyra'nın kardeşi Bülent (Sarp Bozkurt) ise bulunduğu ortama göre şekil alan, çoğu zaman dengeyi korumaya çalışan bir karakterdir ve Seray ile olan evliliği sayesinde iki aile arasında görünmez bir bağ kurar.

Karanoğlu Ailesi

Karanoğlu Ailesinde ise güç ve prestij ön plandadır. Ailenin reisi Umur Karanoğlu (Fikret Kuşkan), holdingin başında duran, kontrolü kaybetmeye tahammülü olmayan bir adamdır. Kızı Beliz (Bahar Şahin)'in Ali ile olan ilişkisini bir aşk meselesinden çok, bir itibar meselesi olarak görür. Eşi Tülin (Mine Çayıroğlu), sosyetik ve gösterişli yaşamıyla dikkat çeker; Aydan ailesini küçümserken, kızı Beliz'in Ali'ye duyduğu yoğun ilgiyi büyük bir tehdit olarak algılar.

Koray (Taro Emir Tekin), sevgiyle değil beklentiyle büyümüş bir evlattır ve Rosa'ya karşı beslediği takıntılı duygular onu tehlikeli bir noktaya sürükleyebilir. Beliz ise dışarıdan kusursuz görünen ama içinde kırılgan bir dünya taşıyan genç bir kadındır. Ali'ye duyduğu saplantılı aşk onu uçurumun sınırında gezdirir. Tülin'in kız kardeşi Seray (Türkü Turan) ise bu ihtişamlı dünyanın içinde daha sade ve vicdanlı bir yerde durur; iki aile arasındaki bağın en sessiz ama en önemli bağlantılarından biridir.

Bu iki aile, Rosa ve Ali'nin aşkıyla birlikte yalnızca birbirleriyle değil, kendi geçmişleriyle de yüzleşmek zorunda kalacaktır. Aynı Yağmur Altında yeni bölümleriyle Pazartesi atv'de yayında.

Dizinin iddialı oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.