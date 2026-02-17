Ali ölümle burun buruna geldi

atv’nin yeni dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’, dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Beliz'in nikahı basmasıyla gerilim tırmandı

Nikah törenine Ali'nin beklenmedik gelişiyle birlikte gerilim yükseldi. Rosa cevap vermekte zorlanırken, Beliz elinde silahla töreni basınca ortalık iyice karıştı. Beliz silahı önce Ali'ye, ardından kendi kalbine doğrultarak intihar edeceğini söyledi. Ali, Beliz'i sakinleştirmek için hayatında kimse olmadığını söylemek zorunda kaldı. Yaşadığı kriz sonrası bayılan Beliz'i Ali kucağında konağa taşırken, Rosa bu anlarda büyük bir üzüntü yaşadı. Umur, kızının yaşadığı durumdan Ali'yi sorumlu tutarken, Ali bu suçlamalara boyun eğmedi. Rosa, gelinliğiyle konaktan ayrılarak geceyi Ali ile anılarının olduğu balıkçı kulübesinde geçirdi. Sabah kulübede karşılaşan ikili arasında yüzleşme yaşandı. Rosa, Ali'yi korumak amacıyla ona olan sevgisini inkar etti.

Koray'dan gizli hamle

Bu sırada Umur, oğlu Koray'ın mafya lideri Civan Ergani ile gizli bir anlaşma yaptığını öğrendi. Öfkelenen Umur, anlaşmayı iptal etti. Bunun üzerine Koray, Civan'ın oğlu Celo ile gizli bir iş birliği yaparak Ali'yi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Ali kaçırıldı, Rosa iyice köşeye sıkıştı

Kulübeden ayrılan Ali, Celo'nun adamları tarafından kaçırıldı. Celo, Ali'nin başına silah dayalı halini Koray'a görüntülü aramayla izletti. Ali'nin öldürülmek edilmek üzere olduğunu gören Rosa, onun hayatını kurtarmak için Koray'la evlenmeyi ve bir daha kaçmamayı kabul etti. Koray, Celo'ya istediği otel işletmesini vereceğinin sözünü vererek infazı durdurdu. Beliz, Ali'nin odasında bulduğu yüzük kutusu sonrası kıskançlık krizi yaşadı. Ali'nin peşine düşen Beliz'i Hümeyra durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ali ile buluşmak üzere olan Rosa, Beliz'i fark edince mekandan ayrıldı. Beliz'in yüzükle ilgili hesap sorması üzerine Hümeyra, yüzüğün Beliz için alındığını söyleyerek durumu toparladı.

İki aile arasında tansiyon yükseldi, Fazilet Umur'a gözdağı verdi!

Aydan ailesi, Karanoğlu Konağı'na yemeğe davet edildi. Yemekte Koray, Rosa ile nikâhlarının ertesi gün kıyılacağını açıkladı. Fazilet, Umur'u Ali'yi rahat bırakması konusunda uyardı. Yemek sonrası Ali, gizlice Rosa'nın odasına girerek onu konaktan kaçırdı ve ıssız bir sahile götürdü. Koray, ikiliyi evden çıkarken görünce büyük öfke yaşadı. Sahilde Ali, Rosa'dan kendisini sevmediğini gözlerinin içine bakarak söylemesini istedi. Rosa, Ali'yi uzaklaştırmak için ağır yalanlar söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından duyulan silah sesiyle Ali vuruldu. Rosa gözyaşlarına boğuldu.

Dizinin iddialı kadrosunda Berfin Nilsu Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.