Kuruluş Orhan
7
HABERLER Flavius için yeni bir başlangıç mı?

GİRİŞ TARİHİ:  19.02.2026, 00:02
Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde sarayda yaşanan hesaplaşma anı geceye damga vurdu. Sultan Orhan’la görüşmek üzere gizlice saraya gelen Flavius, zincirlenmiş halde huzura çıkarıldı.

Saray erkânının bakışları arasında Sultan Orhan, kararlı bir şekilde konuştu. "Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak Flavius?" sözleriyle gerilimi zirveye taşıyan Orhan Bey, silahtarından aldığı kılıçla hamle yapmak üzereyken beklenmedik bir an yaşandı.

Sultan Orhan'ın kılıcı havada kaldı

Tam o sırada Flavius'un dudaklarından dökülen tek kelime sahnede zamanın durmasına neden oldu: "Allah…" Saray erkânı durumun şaşkınlığını yaşarken Flavius sözlerine şöyle devam etti: "Seni benim elimden kurtaran Allah, beni de senin elinden kurtarmaz mı?"

Bu sözler, sarayda derin bir sessizlik oluştururken bölüm bu çarpıcı anla sona ererken, sosyal medyada kullanıcılar, "Flavius için yeni bir başlangıç mı?" yorumlarıyla sahneyi gündeme taşıdı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

