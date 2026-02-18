Osmanlı ordusunun kesin zaferi

Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde harp meydanında yaşanan anlar geceye damga vurdu. Bizans ve Osmanlı orduları arasında süren çetin mücadelede dengeler, Nilüfer Hatun’un süvarilerle birlikte savaş alanına inmesiyle değişti.

Savaşın en kritik anında Boran Bey alplarıyla birlikte yetişirken, manzarayı görüp "Sultanımız bir başına!" sözleriyle haykırdı. Nilüfer Hatun ise istifini bozmadan "artık değil" diyerek atıldı.

Nilüfer Hatun ve Boran Bey'in savaşa katılmasıyla birlikte Osmanlı safları üstünlüğü ele geçirdi.



Asporça yaralandı, Bizans geri çekildi!

Mücadelenin en çarpıcı anı ise Nilüfer Hatun'un hedefini Prenses Asporça'ya çevirmesiyle yaşandı. Nilüfer Hatun'un attığı ok hedefini buldu ve Prenses Asporça yaralandı. Asporça'nın yaralanmasıyla birlikte Bizans ordusunun geri çekilmesi üzerine Osmanlı ordusu harp meydanında kesin bir zafer kazandı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.