Sultan Orhan’ın Ramazan mesajı, hem dosta hem düşmana

Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde kale burçlarında sahur vakti yaşanan anlar geceye damga vurdu. Sultan Orhan ve alplar Ramazan’ın bereketiyle sahur yaparken, Flavius’un elçi sıfatıyla kaleye gelişi tansiyonu bir anda yükseltti.

Flavius'un içeri alınmasına izin veren Sultan Orhan, söze Allah'a hamd ederek başladı. "Allah bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. Yüce Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul etsin" sözleriyle sahura manevi bir çerçeve çizen Orhan Bey'in vakar dolu duruşu dikkat çekti.

Flavius'un söze girmeye yeltenmesi üzerine Mustafa Alp'in, "Sultan'ımız sana söz vermedi" diyerek araya girmesi kaledeki gerilimi artırdı. Ancak Sultan Orhan hiç istifini bozmadan suyunu içtikten sonra gözünü Flavius'a çevirerek, "Eğer buraya elçi olarak gelmeseydin başın gövdenin üstünde durmazdı" sözleriyle Flavius'un sınırlarını bildirdi.

Flavius'un, "Dışarıda sizi öldürmeye yemin etmiş bir ordu var, siz burada yemekten, oruçtan bahsediyorsunuz" sözleri üzerine ise Sultan Orhan noktayı koydu: "Oruç da savaş da bize Allah tarafından farz kılındı. Bedenimiz yettikçe orucu, bileğimiz tuttukça pusatı bırakmayız."

Ramazan gecesinde hem ibadeti hem cengi aynı kararlılıkla sahiplenen Sultan Orhan'ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gaza ile duayı aynı çizgide buluşturan bu sahne, yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.