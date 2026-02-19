canli-yayin
Müge Anlı ile Tatlı Sert
GİRİŞ TARİHİ:  19.02.2026, 11:27
Makedonyalı gladyatör Andreas geliyor

Mustafa Açılan Kuruluş Orhan kadrosunda

Yeni hikâyesi, büyüyen siyasi dengeleri ve uçlarda yükselen büyük hesaplaşmalarla yoluna devam eden Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Mustafa Açılan, dizide "Makedonyalı Gladyatör" lakabıyla anılan Andreas karakterine hayat verecek.

İntikamdan Doğan Bir Şövalye: Andreas

Balıkçı bir ailenin oğlu olan Andreas'ın hayatı, henüz 16 yaşındayken ailesinin Kıpçaklar tarafından katledilmesiyle altüst olur. Yanan evinin küllerinden geriye kalan tek iz, bir Kıpçak hançeridir. Mora Despotluğu'na uzanan yolculuğunda köle olarak gladyatör oyunlarına sürülen Andreas, kaderini kendi elleriyle yazar. Ölmesi için çıkarıldığı arenada İmparator'un muhafızını öldürerek adını duyurur. Halkın desteğini arkasına alan genç savaşçı, ölüm yerine bir dilekte bulunur: Şövalye olmak.

Başarılı oyuncu Mustafa Açılan, Kuruluş Orhan'ın 25 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde izleyiciyle buluşacak. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan bölümleriyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

