Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş’ın paylaştığı Aynı Yağmur Altında, yeni bölümüyle 1 Mart Pazar akşamı yeni gününde izleyiciyle buluşacak.

3.Bölümde neler yaşandı?

Ali ölümle burun buruna

Ali'nin vurulmasının ardından Rosa, büyük bir çaresizlik içinde Ali'yi arabaya taşıdı. Ali'yi hastaneye yetiştirmeye çalışan Rosa yolda kaza yaptı. Olay yerine gelen polisler Ali'yi ağır yaralı halde bulup ambulansla hastaneye götürdü.

Hastaneye gelen Aydan ailesi, Ali'nin vurulduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Hemşireden Ali'nin yanında kaza anında bir kadın olduğu bilgisini alan aile, bu kızın kim olduğunu sorgulamaya başladı. Ancak Faik, Karanoğulları'na duyurmadan konunun üzerini örttü.

Koray'ın hamlesi dengeleri değiştirdi

Koray, Rosa'nın Ali ile olan bağının ortaya çıkmaması için onu zorla hastaneden kaçırdı. Bu sırada Rosa, hastane odasında tek küpesini düşürdü ve bu küpe Hümeyra tarafından bulundu. Koray, Ali'yi vuran kişinin Beliz'in takıntılı eski sevgilisi Sertaç olduğu yalanını ortaya atarak hem hedef saptırdı hem de Ali ile Beliz'i birbirine yakınlaştırmaya çalıştı.

Ali, kendisine bunu yapanın kim olduğunu bulmak için Rosa ile gizli bir görüşme ayarladı. Ali'nin gece yarısı evden çıktığını gören Kerem, kardeşini takibe aldı. İkili sahilde bir araya geldiğinde Rosa, Ali'nin hayatını korumak uğruna aşkını inkar etti. Buluşmanın ardından ortaya çıkan Kerem, Ali'ye tepki gösterdi. Ali ise Kerem'e tüm gerçekleri anlattı.

Rosa, Ali'yi korumak için aşkını inkar etti

Koray tehditlerine devam ederek Rosa'yı nikah masasına oturmaya zorladı. Ali, ameliyattan çıkar çıkmaz nikahı engellemek için törenin yapıldığı salona gitti ancak Rosa çoktan Koray'a 'evet' demişti. Kısa bir an yalnız kalan ikiliden Rosa, artık başkasının karısı olduğunu söyleyerek onu kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Hümeyra, oğlunun sırrıyla yüzleşti

Düğün sonrası Karanoğulları, Aydanlar'a geçmiş olsun ziyaretine gitti. Hümeyra, Rosa'nın kulağındaki küpeyi görünce hastanede bulduğu küpenin ona ait olduğunu ve Ali'nin sevdiği kadının Rosa olduğunu anladı. Odaya çekilen Hümeyra, Ali'ye küpeyi göstererek hesap sordu. Ali'nin sessiz onayıyla yıkılan Hümeyra, oğluna sert bir tokat attı.

Yaşananlarda Koray'ın parmağı olduğunu düşünen Ali, Sertaç'ı konuşturarak Rosa'yı mecbur kaldığı bu evlilikten kurtarmaya karar verdi. Karşı karşıya gelen Ali ve Sertaç arasında arbede yaşandı. Sertaç, Ali'den kaçmayı başarsa da pusuda bekleyen Celo'nun elinden kurtulamadı

Ali, herkesin gözü önünde gözaltına alındı

Öte yandan Aydanlar'ın evine baskın yapan polisler, Sertaç Erkul'un cesedinin bulunduğunu ve Ali'nin cinayet zanlısı olarak gözaltına alındığını açıkladı. Ali, ailesinin ve Rosa'nın gözleri önünde kelepçelenerek evden çıkarıldı.

