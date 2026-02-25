A.B.İ. duygu dolu bölümüyle zirvede

Ekranlara hızlı bir giriş yapan A.B.İ. yedinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. yedinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,07 izlenme oranı ve %22,35 izlenme payı, AB'de %6,35 izlenme oranı ve %20,21 izlenme payı 20+ABC1'de %7,86 izlenme oranı ve %20,93 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

Gerçekler birer birer ortaya çıktı!

7. Bölümde neler yaşandı?

Behram'ın aslında Berdan olduğu gerçeğiyle yüzleşen Sinan, geçmişin karanlık sırlarıyla sarsıldı. Sinan'ı kurtaran Doğan'ın olay yerinde bulduğu bir domino taşı ise şüpheleri bambaşka bir noktaya taşıdı. Bu küçük detay, Çağla'nın da yaşananların tam merkezinde olabileceği ihtimalini güçlendirirken, Doğan'ın Çağla'ya duyduğu güven ilk kez ciddi biçimde sarsıldı. Öte yandan Melek'in hastaneye kaldırıldığı haberi herkesi paniğe sürükledi. Melek, gözlerini açsa da Şimşek'in adamlarının tehdidi peşini bırakmadı. Melek artık yalnızca ailesinin değil, görünmeyen bir gücün de baskısı altındaydı.

Doğan ve Sinan'ın, Mahinur'un Çağla'nın ablası olduğunu öğrenmesi ise dengeleri altüst etti. Bu bilgi yeni bir şüphe kapısını aralarken, Doğan için savaş daha da kişisel bir hâl aldı. Hem ailesini hem de kardeşini korumak zorunda kalan Doğan, kendini adım adım büyüyen bir hesaplaşmanın içinde buldu. Ve artık aklındaki tek soru şuydu: Düşman gerçekten dışarıda mı, yoksa en yakında mı?

Öte yandan Mahinur'un Çağla'ya verdiği mektup, Çağla'nın içindeki intikam ateşini daha da körükledi. "Senin sustuğun her gün için ben haykıracağım!" sözleriyle ablasına adeta intikam yemini eden Çağla, geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Ancak Doğan'ın da kendi planları vardı. Doğan, Mahinur'un konuşabilmesi ve gerçeğin ortaya çıkması için eski arkadaşı doktor Suna'dan yardım istedi. Suna ise bu isteği kabul etti. Ardından Doğan, Mahinur'un

tedavisi için Çağla'yı ikna etmeye çalıştı. Tam bu süreçte gerçekleşen saldırı sonrası Mahinur'un krize girmesiyle Doğan, hem Çağla'yı hem de Mahinur'u güvenlik için yalıya götürdü. Bu gelişmeyi öğrenen Behram öfkesine hâkim olamazken, Mahinur'un Hancıoğlu Yalısı'nı çınlatan haykırışları geçmişin üzeri örtülen sırlarını bir kez daha gün yüzüne çıkaracak fırtınanın habercisi oldu.