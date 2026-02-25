canli-yayin
Kuruluş Orhan
12
Nilüfer için ölümü göze aldı

Nilüfer için ölümü göze aldı

GİRİŞ TARİHİ:  25.02.2026, 21:43
Nilüfer için ölümü göze aldı

Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde savaş meydanında yaşanan yüzleşme geceye damga vurdu. Asporça’nın Nilüfer’i esir alması üzerine alplarıyla birlikte peşine düşen Sultan Orhan, sonunda düşmanıyla baş başa kaldı.

Teke tek kalan iki lider arasında gerilim doruğa çıktı. Asporça'yı etkisiz hâle getiren Orhan Gazi, Nilüfer'in yerini öğrenmek için onu sıkıştırdı.

"Sen hamile bir kadını öldürmezsin. Nilüfer yaşıyor, biliyorum." sözleriyle kararlılığını ortaya koyan Orhan'a, Asporça'dan sert bir karşılık geldi:

"Sen bana zarar verdin! Ülkeme, askerlerime zarar verdin!" Hesaplaşma Bizanslı okçuların gelişiyle yarıda kalırken. Asporça Sultan Orhan'ın elinden kurtuldu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

