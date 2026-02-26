Emine Topçu 19 Şubat’ta Kayboldu: Eşi Esra Erol’dan yardım istedi

Emine Topçu, 19 Şubat günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen genç kadına ulaşılamayınca, eşi Murat Şenol Topçu çareyi televizyon programına çıkmakta buldu.

Canlı yayında konuşan eş, Emine Topçu'nun kaybolduğu günden bir gün önce kendisine boşanma davası açtığını, 19 Şubat'ta evden çıkıp gittiğini o saatten sonra telefonuna da ulaşılamadığını ifade etti.

Murat Şenol Topçu'nun iddiasına göre, eşi Emine Topçu 5 aydır başka biriyle görüşüp onunla kaçtığı yönündeydi. Eşine seslenen Murat Şenol Topçu, boşanıp çocuklarının velayetini almak istiyor.