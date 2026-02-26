canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
11
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Emine Topçu 19 Şubat’ta Kayboldu: Eşi Esra Erol’dan yardım istedi

Emine Topçu 19 Şubat’ta Kayboldu: Eşi Esra Erol’dan yardım istedi

GİRİŞ TARİHİ:  26.02.2026, 12:23
ABONE OL
Emine Topçu 19 Şubat’ta Kayboldu: Eşi Esra Erol’dan yardım istedi

Emine Topçu, 19 Şubat günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen genç kadına ulaşılamayınca, eşi Murat Şenol Topçu çareyi televizyon programına çıkmakta buldu.

Canlı yayında konuşan eş, Emine Topçu'nun kaybolduğu günden bir gün önce kendisine boşanma davası açtığını, 19 Şubat'ta evden çıkıp gittiğini o saatten sonra telefonuna da ulaşılamadığını ifade etti.

Murat Şenol Topçu'nun iddiasına göre, eşi Emine Topçu 5 aydır başka biriyle görüşüp onunla kaçtığı yönündeydi. Eşine seslenen Murat Şenol Topçu, boşanıp çocuklarının velayetini almak istiyor.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN