Uçlardan Bizans'a gerilim zirveye çıktı!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle hem aksiyon hem de büyük yüzleşmelere sahne oldu. Savaş alanında kurulan pusudan Uçlar Meclisi baskınına, Flavius’un geçmişini açıklamasından kılıçların yeniden çekildiği finale kadar uzanan bölüm, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

16.Bölümde Neler Oldu?

Savaş meydanında pusu, Orhan Gazi'den karşı hamle

Nilüfer Hatun'u kurtarmak için Asporça'nın peşine düşen Sultan Orhan, ormanda kurulan tuzakla karşı karşıya kaldı. Ancak Orhan Gazi tuzağı fark ederek ordusuyla siper aldı. Savunmadan taarruza geçen Orhan Gazi, mücadeleyi kısa sürede lehine çevirdi ve Asporça'nın peşine düştü.

Nilüfer ve Dafne arasında kanlı hesaplaşma

Kaçırılmasında kardeşi Dafne'nin payı olduğunu öğrenen Nilüfer Hatun büyük bir sarsıntı yaşadı. İki kardeş arasında yaşanan mücadele, Dafne'nin yaralanmasıyla son buldu. Nilüfer Hatun esaretten kurtulmayı başardı.

Flavius kendini Fatma için siper etti

Savaş meydanında Fatma'yı kurtarmak için okların önüne atılan Flavius yaralandı. Ancak savaşın en çarpıcı anı, Flavius'un Orhan Gazi'ye geçmişini anlatması oldu. Flavius Müslüman bir Türk aileden geldiğini Sultan Orhan'a anlattı. Orhan Gazi, Flavius'a yardımları için teşekkür ederek yarasına bakılması için Bursa'ya davet etti.

Dursun affedilecek mi?

Sultan Orhan, Dursun'la yüzleşti. Onu bağışlayabileceğini ancak ailesinin bu durumu nasıl karşılayacağını sordu. Dursun "Yanında mücadele edilecek en muktedir güç sensin" diyerek Sultan Orhan'a duyduğu güveni de dile getirdi.

Flavius'un hançeri Yiğit'i yaraladı

Fatma'yla son kez konuşan Flavius'un karşısına Yiğit çıktı. "Demek en başından beri sendin… Akçora da sendin!" sözleriyle kılıcını çeken Yiğit, Flavius'a saldırdı. Mücadele sonunda kan akarken Flavius, Yiğit'i yaralayarak etkisiz hâle getirdi.

Sultan Orhan uçlar meclisini bastı!

Osmanlı'yı yıkmak için bir araya gelen beylerin buluşma yerini basan Sultan Orhan, Demirhan Bey, Eretna Beyi, Germiyanoğlu Mehmet Bey ve Asporça'nın karşısına çıktı. Orhan Gazi'nin sözleri geceye damga vurdu: "Gayrı kalleşlik edenin başı pusatıma helaldir!" Sultan Orhan'ın mekandan ayrılırken atılan bir ok yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Asporça'nın uyarısıyla Orhan Gazi geri döndü ve beyler yeniden karşı karşıya kaldı.

Kuruluş Orhan, kanlı hesaplaşmaların gölgesinde büyüyen bu bölümle yayın gecesinin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.