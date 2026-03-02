atv ayların değil yılların birincisi!

atv, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 10 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya’dan alınan verilere göre atv, 2026’ın Şubat ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu!

32 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor. Şubat ayında "2 Kategoride Birinci" Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Şubat ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

"Dizi atv'de izlenir!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Nursel ile Mutfak Bahane, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV; Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan A.B.İ., güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş serisinin devamı olan Kuruluş Orhan, iki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali'nin hikayesi Aynı Yağmur Altında, gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmler ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması zirveye taşıdı.

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.