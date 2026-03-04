A.B.İ.’de sırlar ortaya saçıldı, bölüm tüm kategorilerde zirvede yer aldı!

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. sekizinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. sekizinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,66 izlenme oranı ve %20,53 izlenme payı, AB'de %5,30 izlenme oranı ve %15,42 izlenme payı 20+ABC1'de %7,41 izlenme oranı ve %19,05 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

Doğan ve Çağla yüzleşti!

8. Bölümde Neler Yaşandı?

Mahinur'un yıllar sonra attığı ilk çığlıkla Hancıoğlu Yalısı'ndaki iftar sofrası dağıldı. Yükselen o ses, yalnızca geceyi değil, geçmişin gömülü sırlarını da paramparça etti. Ardından Doğan ve Çağla arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Doğan, yıllardır içinde taşıdığı gerçeği sonunda açıkladı: Yusuf Usta'yı Tahir vurmuştu ve o gece buna tanıklık eden kişi kendisiydi. Bu itiraf, iki tarafı düşmanlıktan ortak bir acıya taşıdı. Çağla'nın öfkesi Doğan'ın vicdan azabıyla çarpıştı; aralarında güçlü ama bir o kadar da tehlikeli bir bağ kuruldu. Ancak yeni bir şüphe daha vardı; düğün gecesi Mahinur'un evden çıkması, paltosunda silinmiş bir kan lekesi bulunması ve cebinden nikâh şekeri çıkması, o gece gerçekten olay yerinde olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Doğan, Mahinur'u suçlu konumuna düşürmemek için kanın kime ait olduğunu gizlice öğrenmeye karar verdi. Öte yandan Behram, Mahinur'u yalıdan çıkarmak için fırsat kolladı ve Altın'ı kullandı. Mahinur ise Behram'ı gördüğü anda dehşete kapıldı; kaçmaya çalıştı ve plan kontrolden çıktı. Bölümün sonuna doğru Sefa'nın Şimşek'i görmesi yeni bir sır perdesinin aralandığını gösterdi. Öte yandan Doktor Suna'nın Mahinur'un geçmişte hamile kalmış olabileceğinden şüphelenmesi, dengeleri tamamen değiştirecek bir ihtimali gündeme taşıdı. Ardından yalıya polisler geldi ve Savcı Leyla'nın talimatıyla Mahinur gözaltına alındı. Çağla engel olmaya çalıştı ancak polisler kelepçeyi taktı. Sinan'ın gözlerinden yaşlar süzülürken Lamia ve Altın olan biteni donuk bir mesafeyle izledi. Bölüm, Çağla'nın tek ailesini kaybetme korkusuyla yıkılması ve Doğan'ın artık yalnızca bir aile sırrını değil, hukuki ve vicdani bir savaşı da omuzlamak zorunda kaldığını hissettiren sert bir kırılma anıyla sona erdi.