Yaşar Lale, evi terk edip baba ocağına dönen karısı Zehra ile yüzleşmek için Ankara’dan stüdyoya geldi.

Yaşar Lale'nin 1,5 aydır görmediği karısını Esra Erol buldu. Karı koca canlı yayında yüzleşti.

Ankara'da yaşayan Yaşar Lale, 6 yıl önce Zehra Lale ile dünya evine girdi. Çiftin 5 yaşında bir çocukları bulunuyor. İddiaya göre Zehra Lale, 1,5 ay önce çocuğunu da yanına alarak babasının evine gitti.

Yaşar Lale, bu süreçte eşini ve çocuğunu göremediğini belirtti. Eşinin babası Şehmuz'un, kızını kendisinden ayırdığını öne sürdü. Esra Erol, Zehra Lale'yi buldu. Karı koca canlı yayında yüzleşti. Zehra Lale, eşinin işsiz güçsüz olduğunu, onu artık sevmediğini söyledi.