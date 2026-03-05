Müge Anlı'da şüpheli ölüm: Ramazan Arıkan'ın başına ne geldi?

44 Yaşıdaki Ramazan Arıkan 16 Kasım tarihinde çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitti ancak şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ramazan Arıkan'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Aile, Ramazan Arıkan'n tehdit edildiğini iddia etti.

Cinayete mi kurban gitti?

Ramazan Arıkan'ın ölümü başlangıçta doğal ölüm olarak değerlendirilmişti ancak daha sonra olayla ilgili birçok şüpheli iddia ortaya çıktı.Ramazan Arıkan, öldükten sonra yapılan testler sonucunda kanında tarım ilacı ve hayvansal zehir çıktığı tespit edildi. Yayında Ramazan Arıkan'ın ağabeyi Adem Arıkan'ın iddiasına göre, öldüğü gece Ramazan Arıkan oğlu ile pikniğe gittiğini, akşam saatlerinde ise oğlu Mustafa Ünal tarafından ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildiğini söyledi.Güvenlik kamerası görüntülerinde, Arıkan'ın iki saat boyunca evde kaldığı daha sonrasında ambulans çağrıldığı görüldü.

Canlı yayında dikkat çeken iddia!

Canlı yayına bağlanan bir kişi, Ramazan Arıkan'ın kızı Sude'nin Dubai'de yaptığı bir konuşmada "Babamı, annem ve annemin arkadaşı öldürdü." şeklinde ifade ettiğini söyledi. Ramazan Arıkan'ın kızı Sude'nin iddiasına göre babasına içli köftenin içine zehir konularak yemek yedirildiğini öne sürdü.

İddiaları reddetti!

Ramazan Arıkan'ın kızı Sude Arıkan, Müge Anlı'nın programına katıldı ve "Bunların hepsi yalan, kanıtlasınlar" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Sude Arıkan'dan itiraf!

Sude Arıkan, annesi ile Mustafa isimli bir kişi arasında normal bir arkadaşlıktan daha yakın bir ilişki olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.Sude'ye göre babası hayattayken de Mustafa'nın aileyle fazla yakın olduğu ve annesiyle sık görüştüğü iddia etti. Bu yüzden Sude, babasının ölümüyle ilgili konuşulurken "annem ile Mustafa arasında bir ilişki olabilir" şeklinde bir ihtimalden bahsetti.