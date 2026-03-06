Koray, Rosa’nın sırrını öğrenir

‘Aynı Yağmur Altında’ yeni bölümleriyle Pazar akşamı saat 20.00’de atv’de.

Ali ve Beliz'in nikâhı Rosa'nın aniden fenalaşıp bayılmasıyla gölgelenir. Hastaneye kaldırılan Rosa hakkında Fazilet'in "hamile" demesi ailede büyük bir şaşkınlık yaratır. Ancak gerçek bambaşkadır: Rosa hamile değildir; Ali'nin kendisinden uzaklaşması için böyle bir yalan söylemiştir. Koray'ın baskısı üzerine Rosa, bayılmasının asıl sebebini açıklar. Beyninde anevrizma vardır ve bu hastalık hayatını tehdit etmektedir. Koray bu gerçeği öğrenince Rosa'yı iyileştirmek için elinden geleni yapacağına söz verir ve hastalığın gizli kalmasına yardım eder. Bu sırada Merve, Yiğit'in yaptığı bir iddia yüzünden ailesiyle büyük bir kriz yaşar. Faik'in duydukları Merve'nin evde başını derde sokar. Merve'ye en büyük destek halası Fazilet'ten gelir. Öte yandan Rosa'nın annesi Diana ise, yıllardır öldü sanılan Rosa'nın babasını İstanbul'da gördüğünü söyleyerek herkesi şoke eder. Ali ile Rosa arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Beliz, öfkesine yenilerek Rosa'yı zorla arabaya bindirip konaktan uzaklaştırır. Bu tehlikeli hamle Rosa'yı ölümle burun buruna getirirken Ali ve Koray zamanla yarışır. Peki Beliz, Rosa hakkındaki gerçekleri öğrenecek mi? Ali ve Rosa arasındaki sır perdesi aralanacak mı? Herkesin hayatını değiştirecek gerçekler sonunda gün yüzüne çıkacak mı?