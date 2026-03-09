A.B.İ'nin yeni bölümünde neler yaşanacak?

Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder. Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır. Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler. Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir. Doğan ise hem

Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur. Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar. Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.