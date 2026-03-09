Aynı Yağmur Altında Beliz ve Rosa'nın tehlikeli yüzleşmesi

atv’nin Pazar akşamları ekrana gelen dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’, dün akşam beşinci bölümüyle ekrana geldi.

5. Bölümde neler yaşandı?

Rosa'nın nikâh sırasında aniden fenalaşarak yere yığılmasıyla konakta büyük bir panik yaşandı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, Fazilet'in ağzından çıkan 'bebek' sözü ortamı daha da karıştırdı. Koray vakit kaybetmeden Rosa'yı hastaneye götürdü.

Rosa, büyük sırrını Koray'a açıkladı

Hastanede yapılan kontroller Rosa'nın durumunun iyi olduğunu gösterse de Koray'ın aklındaki şüpheler dinmedi. Öfkeyle Rosa'yı sorgulayan Koray, bu çocuğun kimden olduğunu öğrenmek istiyordu. Rosa'nın annesi Diana'nın hastaneye gelmesiyle birlikte ortam daha da gerildi. Rosa, beyninde anevrizma olduğunu ve bu hastalık nedeniyle her an ölüm riski taşıdığını Koray'a itiraf etti. Bu gerçeği öğrenen Koray büyük bir şok yaşadı. Başta öfkeyle yaklaştığı Rosa'ya karşı tavrı değişti ve onu iyileştirmek için elinden geleni yapacağına söz verdi. İkili, Rosa'nın hastalığının kimse tarafından öğrenilmemesi için hamilelik yalanını sürdürme kararı aldı.

Hamilelik haberi konakta ortalığı karıştırdı

Rosa'nın hamile olduğu haberi ise Karanoğlu Konağı'na bomba gibi düştü. Umur ve Tülin başta olmak üzere herkes bu haberi konuşurken aile içinde farklı yorumlar yapılmaya başlandı. Beliz ise yaşanan gelişmeler karşısında hem şaşkın hem de şüpheliydi. Nikâh günü yaşananlar ve Ali'nin Rosa'ya gösterdiği refleks, Beliz'in aklındaki soru işaretlerini daha da büyüttü.

Bu sırada Ali'nin hastaneye gitme ihtimali yeni bir krizin kapısını araladı. Ali'nin Rosa'yı görmek istemesi durumunda hem Koray'la hem de iki aile arasında büyük bir yüzleşme yaşanabilecekti. Kerem bu olası karşılaşmayı engellemek için telaşla harekete geçti. Diana, Türkiye'ye gelirken yıllardır öldüğünü sandıkları Rosa'nın babasını gördüğünü söyledi. Bu sözleri duyan Rosa ve Koray neye uğradığını şaşırdı. Rosa'nın babasının gerçekten hayatta olup olmadığı sorusu büyük bir merak uyandırdı.

Aydanlar evinde 'Merve' krizi

Yiğit ile Samet arasında Merve üzerinden yapılan iddianın ortaya çıkmasının ardından genç kız büyük bir baskı altına girdi. Merve'nin yakın arkadaşı durumu daha fazla saklamadı ve Aydanlar evine geldi. Ancak bu beklenmedik ziyaret evde büyük bir gerginliğe neden oldu. Faik'in olayları öğrenmesiyle evde tansiyon iyice yükseldi. Bir yandan kızını korumak isteyen Faik, bir yandan da Merve'nin böyle bir durumun içinde nasıl kaldığını anlamaya çalışıyordu. Merve ise yaşananların kendi kontrolü dışında geliştiğini anlatmaya çalışsa da babasının öfkesi karşısında zor anlar yaşadı.

Beliz kontrolünü kaybetti

İçindeki şüphe ve öfkeyi kontrol edemeyen Beliz, Ali ile Rosa arasında yaşananların gerçek yüzünü öğrenmeye takıntılı hale geldi. Konakta yaşananların ardından Beliz, annesi Tülin'i ve evdeki diğer kadınları odaya kilitledi ve Rosa'yı zorla yanına alarak konaktan çıkardı. Beliz, arabayı kontrolsüz bir şekilde sürerken Rosa'dan Ali ile ilişkisi hakkında bilgi almaya çalıştı. Rosa ise Beliz'i sakinleştirmeye çalışırken Ali ile aralarında Beliz'in düşündüğü gibi bir ilişki olmadığını anlatmaya çalıştı.

İkili arasında yaşanan bu tehlikeli yolculuk, hem Ali'nin hem de iki ailenin hayatını altüst edecek büyük bir felaketin habercisi oldu.

Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle 15 Mart Pazar akşamı atv'de