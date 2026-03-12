İhanet ortaya çıktı! Flavius öldü mü?

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ihanetin açığa çıktığı, kılıçların çekildiği ve kader anlarının yaşandığı anlara sahne oldu. Uçlar Meclisi’nden Karacahisar’a uzanan hesaplaşma, sarayda patlak veren isyan ve Flavius’un Müslüman oluşuyla bölüm sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

17. Bölümde neler oldu?

Karacahisar'da ihanet ortaya çıktı

Uçlar Meclisi'ndeki kuşatmayı alplarıyla yararak çıkan Sultan Orhan, Asporça'dan yaşananların ardındaki gerçeği öğrendi. Şahinşah'ın ihanetini öğrenen Orhan Gazi'nin ilk hedefi Karacahisar oldu. Kaleye gelen Orhan Bey, surlarda Germiyan bayraklarını görünce büyük bir öfke yaşadı ve ihanetin hesabını sormaya yemin etti.

Sultan Orhan ve Şahinşah yüz yüze

İhanetin ardından ilk kez karşı karşıya gelen Sultan Orhan, Şahinşah Bey'e sert sözlerle hesap sordu: "Sen bizim baba dostumuzdun… Bacımı oğluna verdim. Neden?" Şahinşah Bey ise meydan okurcasına cevap verdi: "Devleti kibrinle uçuruma sürüklemeni önlemek istedim." Bu yüzleşmenin ardından Sultan Orhan ve Asporça, Şahinşah'ın askerleri tarafından kuşatıldı.

Uçurumda ölüm kalım kararı

Etrafı sarılan Orhan Gazi bir süre direndikten sonra geri çekildi. Yolun sonunda uçurumun kenarına gelen Orhan Bey, teslim olmak yerine ani bir kararla Asporça'yı da yanına alarak nehre atladı.

Zindanda pişmanlık ve teselli

Malhun Hatun tarafından zindana atılan Flavius ve Fatma, burada birbirlerine içlerini döktü. Çok sayıda alp öldürmüş olmanın vicdan azabını yaşayan Flavius'u, Fatma Hatun Hz. Vahşi'nin hikayesini anlatarak teselli etti.

Osmanlı hatunları hain tuzağı bozdu

Sarayda ise başka bir ihanet yaşandı. Didar Hatun'un kurduğu tuzakla Nilüfer Hatun, Gonca Hatun ve Halime Hatun öldürülmek istendi. Ancak Osmanlı hatunları soğukkanlılıkla tuzağı bozarak ölümden kurtuldu.

Bursa'da isyan bastırıldı

Bursa'ya giren Sultan Orhan ve alpları sarayı isyancılardan temizledi. Delice ile girdiği mücadelede onu öldüren Orhan Bey, taht odasına ulaştığında ise Şahinşah ve Avcı'nın kaçtığını fark etti.

Flavius müslüman oldu

Bursa'daki isyan sırasında Yiğit Bey tarafından ağır yaralanan Flavius, son dileğinin Müslüman olmak olduğunu söyledi. Sultan Orhan'ın yardımıyla kelime-i şehadet getiren Flavius iman ederek gözlerini kapadı. Bu sahne izleyicileri derinden etkileyen anlardan biri oldu.

Kuruluş Orhan, ihanet, büyük yüzleşmeler ve kader anlarıyla dolu bu bölümüyle yayın gecesinin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

