Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
GİRİŞ TARİHİ:  17.03.2026, 18:51 GÜNCELLEME TARİHİ:  17 Mart 2026 Salı, 18:52
Cinayetin sebebi 40 milyon TL mi?

Katil zanlıları için yolun sonu cezaevi

55 yaşındaki iki çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal Balıkesir'den 7 Mart'ta kaybolmuştu. Kardeşinin kaybıyla alacaklılarla yaşadığı sorunlar arasında bir bağ olduğunu söyleyen Ali İhsan Baysal, "Kardeşim parasını kimseye kaptırmazdı" dedi.

Ahmet Baysal'ın kaybının 5. gününde cenazesi bulundu. Emekli Öğretmenin vahşi bir cinayete kurban gittiği açığa çıktı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü çok hızlı davrandı, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 Şüpheli de olay yerinde olduklarını kabul etti.

Ahmet Baysal'ın cansız bedeni, kayboluşunun 5. gününde evine yakın bir alanda Dut Limanı mevkisinde, dere yatağında bulundu. Canlı yayına katılan aile üyeleri, Baysal'ın çevresine borç para verdiğini, bu sebeple birçok kişiyle arasının bozuk olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan ve olay yerinde olduklarını itiraf eden üç katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldüler. Ahmet Baysal'ı kasten öldürmekle suçlanan Mehmet Dağara, Semih Kula ve Semih Taşkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

