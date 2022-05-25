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25 Mayıs 2022, Çarşamba
ABD’de okul saldırısı:21 ölü

ABD’de okul saldırısı:21 ölü

Amerika Birleşik Devletleri yine bir okul saldırısı ile sarsıldı.. 18 yaşındaki saldırganın hedefinde bir ilkokul vardı. Teksas eyaletindeki saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinde polis tarafından öldürüldü.

On sekiz yaşındaki saldırgan, bir tabanca ve otomatik silahla aracını okula sürdü ve kabus başladı. Silah seslerinin duyulmasının ardından, ekipler hızla olay yerine geldi.

Fakat kanlı eylem çoktan gerçekleşmişti

Kurbanların anısına, üç günlük yas ilan etti, ülkede bayraklar yarıya indi.

Amerika'da meydana gelen toplu saldırılar geçtiğimiz yıl büyük ölçüde arttı. FBI'ın raporlarına göre son yirmi yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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