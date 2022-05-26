ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KAHVALTI HABERLERİ KISA VİDEO
26 Mayıs 2022, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Efes’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Efes’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes basketbol takımını kabul etti... Başarının tesadüf olmadığını vurguladı o da; yıldız isimlerle sohbet etti...Fotoğraf çekimi sırasında 2 metre 22 santimetrelik boyu ile dikkat çeken Tibor Pleiss ile arasında geçen an herkesi gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 2. Kez Euroleague şampiyonu olan başarısıyla Türkiye'yi gururlandıran Anadolu Efes Basketbol Takımını ve yöneticilerini kabul etti. Basketbolun yıldızlarını, başarılarından ötürü tebrik etti

DEVAMI
Kahvaltı Haberleri
SON BÖLÜMÜ İZLE Kahvaltı Haberleri 26 Mayıs 2022, Perşembe
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kahvaltı Haberleri
Kahvaltı Haberleri 26 Mayıs 2022, Perşembe
Kahvaltı Haberleri
Kahvaltı Haberleri 25 Mayıs 2022, Çarşamba
Kahvaltı Haberleri
Kahvaltı Haberleri 24 Mayıs 2022, Salı
BİZE ULAŞIN