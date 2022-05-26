Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Efes’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes basketbol takımını kabul etti... Başarının tesadüf olmadığını vurguladı o da; yıldız isimlerle sohbet etti...Fotoğraf çekimi sırasında 2 metre 22 santimetrelik boyu ile dikkat çeken Tibor Pleiss ile arasında geçen an herkesi gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 2. Kez Euroleague şampiyonu olan başarısıyla Türkiye'yi gururlandıran Anadolu Efes Basketbol Takımını ve yöneticilerini kabul etti. Basketbolun yıldızlarını, başarılarından ötürü tebrik etti