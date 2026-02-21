Eylül Lize Kandemir

Kardeşlerim dizisine sonradan dahil oldu Eylül Lizge. Yasmin karakteri, hikâyeye sonradan dâhil olmasına rağmen dizinin hayranları tarafından sevildi.
Canlandırdığı karakter Yasmin, çevresine göre güçlü bir aileden gelen, özgüveni yüksek ve mesafeli tavırlar sergileyen bir genç kızdı.
Zengin bir aileden gelmesine rağmen kendi dünyasında kırılgan bir yapıya sahipti Eylül Lizge Kandemir'in canlandırdığı Yasmin karakteri.
Yasmin bu yönüyle, hem çatışma hem de duygusal derinlik katma anlamında önemli bir karakter olmuştu.
Yasmin'in gururlu ve net tavırları, zaman zaman çevresiyle sert yüzleşmeler yaşamasına neden olurdu. Aile ilişkileri güzel olsa da aşk hayatı biraz karmaşıktı.
Yasmin'in yaşadığı hayal kırıklıkları ve verdiği mücadeleler aile, sadakat ve dayanışma gibi kavramları ele alıyordu.