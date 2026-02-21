canli-yayin
Kuruluş Orhan
KARDEŞLERİM GALERİ

Eylül Lize Kandemir

GİRİŞ TARİHİ: 21.02.2026, 10:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.02.2026, 14:39
Eylül Lize Kandemir

Kardeşlerim dizisine sonradan dahil oldu Eylül Lizge. Yasmin karakteri, hikâyeye sonradan dâhil olmasına rağmen dizinin hayranları tarafından sevildi.

Eylül Lize Kandemir

Canlandırdığı karakter Yasmin, çevresine göre güçlü bir aileden gelen, özgüveni yüksek ve mesafeli tavırlar sergileyen bir genç kızdı.

Eylül Lize Kandemir

Zengin bir aileden gelmesine rağmen kendi dünyasında kırılgan bir yapıya sahipti Eylül Lizge Kandemir'in canlandırdığı Yasmin karakteri.

Eylül Lize Kandemir

Yasmin bu yönüyle, hem çatışma hem de duygusal derinlik katma anlamında önemli bir karakter olmuştu.

Eylül Lize Kandemir

Yasmin'in gururlu ve net tavırları, zaman zaman çevresiyle sert yüzleşmeler yaşamasına neden olurdu. Aile ilişkileri güzel olsa da aşk hayatı biraz karmaşıktı.

Eylül Lize Kandemir

Sevdiği insanlar konusunda fedakârlık yapmaktan çekinmeyen bir karakteri vardı.

Eylül Lize Kandemir

Onun inişli çıkışlı ruh hâli, gençlik döneminin karmaşasını ve aidiyet arayışını yansıtıyordu.

Eylül Lize Kandemir

Yasmin'in yaşadığı hayal kırıklıkları ve verdiği mücadeleler aile, sadakat ve dayanışma gibi kavramları ele alıyordu.

Eylül Lize Kandemir

Eylül Lize Kandemir'in performansı ise Yasmin'in unutulmaz karakterinden biri yapmayı başardı!

Eylül Lize Kandemir

Eylül Lize Kandemir'in duygusal sahnelerdeki doğal tepkileri ve güçlü ekran enerjisi, karakterin sert kabuğunun altındaki hassas yapıyı başarıyla izleyiciye yansıtmayı başarmıştı!

